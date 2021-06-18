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Müslümanlar yine açık hedef!

Avusturya’da Müslümanlara ait cami ve derneklerin adreslerinin bulunduğu ‘İslam Haritası’ yeniden internette kullanıma açıldı. İslam cemaatleri, “Müslümanlar 2. defa hedef gösteriliyor” dedi.

Güncel / 18 Haziran 2021 Cuma 12:39
Müslümanlar yine açık hedef!

Avusturya'daki ırkçı Kurz yönetimi, Müslümanları bir defa daha açık hedef haline getirdi... Kurz yönetiminin “İslam Haritası” adıyla ülkedeki tüm cami ve islami derneklerin açık adreslerini internette kullanıma açması tepkiler nedeniyle bir süre önce kaldırılsa da yeniden kullanma açıldı. Uyum Bakanı Susanne Raab ve hükûmetin girişimiyle kurulan Siyasal İslam Dökümantasyon Merkezi tarafından yayınlanan “İslam Haritası” adlı dijital uygulamanın yayımlanmasının ardından camilere yönelik saldırılar arttı. Viyana ve bir çok bölgenin ardından ardından Styria'da Avusturya İslam Cemaati'ne bağlı (IGGÖ) bir camiye aşırı sağcı gruplar tarafından “siyasal İslam” levhası asıldı.



“İslam Haritası”, gelen yoğun tepkilere ve eleştirilere rağmen, kullanıcılar için kayıt olma zorunluluğu gibi duyurulan güvenlik önlemleri olmadan, tekrar erişime açık hale getirildi. IGGÖ Başkanı Ümit Vural, “İslam Haritası'nın Müslümanların damgalanmasına yol açabileceği ve İslami kurumların güvenliğine tehdit oluşturabileceği konusundaki korkularımız, saldırılarla teyit ediliyor. Müslümanlar sokakta ve internette artan bir düşmanlıkla karşı karşıyalar. Devlet bilerek Müslümanları hedef gösteriyor” dedi.


Avusturya

 
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