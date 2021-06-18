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MEB beklenen karne açıklamasını yaptı! Bugün...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dün yaptığı yüz yüze eğitim açıklaması ile öğretmen, öğrenci ve velilere eğitim öğretimde yeni yıla dair bilgiler verirken Bakanlık da karnelere dair duyurusunu gerçekleştirdi ve bugünü işaret etti. Peki karneler ne zaman açıklancak? MEB karne sorgulama ekranı ve dijital karnelere erişim saat kaçta açılacak? İşte milyonlarca öğrencinin beklediği habere dair son dakika gelişmeleri

Eğitim / 18 Haziran 2021 Cuma 09:07
MEB beklenen karne açıklamasını yaptı! Bugün...

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan son dakika açıklamasına göre milyonlarca öğrencinin karneleri bugün dijital ortamlarda erişime açılacak. Notların öğretmenler tarafından sisteme girişleri tüm Türkiye'de tamamlanırken bugün 2 Temmuz'a kadar sürecek okullarda erken karne erişimi mümkün olacak. Diğer yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da yeni eğitim öğretim yılı ve yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

YENİ SEZONDA YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN TARİH BELİRLENDİ

'Okula giden çocuklarımızın ailelerindeki vaka artışı, toplumdaki genel artışa oranla yüzde 20 daha düşük' diyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Okullarımız güvenli yerler, çünkü sürekli kontrol var. Bu gelişmeler ışığında tamamen normale dönmek belki mümkün olmasa da hijyen koşullarını sağlayarak aşının bize kattığı güçle yeni eğitim öğretim yılına (Eylül) tüm kademelerde tam zamanlı yüz yüze eğitimle başlamayı hedefliyoruz. Öğrencilerimiz karnelerine bugün itibarıyla dijital olarak erişebilecek' dedi.

MEB'DEN SON DAKİKA KARNE AÇIKLAMASI

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) karnelerle ilgili bir açıklama yayınladı. Duyuruda 'e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanmaması için 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri bugün itibarıyla erişime açılacak. Talep edenler için basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okullarda verilebilek' denildi

KARNELERE VE NOTLARA DİJİTAL OLARAK NASIL ULAŞILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri yarın (18 Haziran) e-Okul'dan erişime açılacak. Öğrenciler e-okul.meb.gov.tr sayfasından VBS sistemi aracılığı ile görüntüleyebilecek. 

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyi öğrencilerinin karneleri kısa bir süre sonra elektronik ortamda erişime açıldı. Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine 'e-okul.meb.gov.tr' internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, 'takdir ve teşekkür' belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

E-OKUL'DA TAMAMINI GÖREBİLECEKLER

Öğrenciler e-Okul VBS sistemi ile tüm hizmetlere kolayca ulaşabilecek. e-Okul hesabına giriş yaptıktan sonra sol taraftaki menüde hizmetler yer almaktadır. Bu hizmetleri hem öğrenciler hem de veliler kullanabilmekte.

DERSLER 2 TEMMUZ'A KADAR DEVAM

COVID-19 salgını tedbirleri kapsamında, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başlayan 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecek. Bu kapsamda e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanmaması için ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri, bugün itibaren e-Okul'dan erişime açılacak.

 
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