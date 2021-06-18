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Gri listedeki terörist sınırda enselendi!

Erzurum Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, MİT ve Jandarmanın PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, 'Şiyar Erzurum' kod adlı İslam Biliz yakalandı. İslam Biliz, İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde gri kategoride yer alıyordu.

Güncel / 18 Haziran 2021 Cuma 18:34
Gri listedeki terörist sınırda enselendi!

Türkiye'nin terörü bitirmeye yönelik başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. MİT ve Jandarma'nın PKK/KCK'ya yönelik yaptığı operasyonda, İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde gri kategoride bulunan İslam Biliz yakalandı.

"SALDIRI-SBOTAJ EĞİTİMİ ALDIĞI TESPİT EDİLDİ"

Erzurum Valiliği'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "PKK'lı "Şiyar Erzurum" kod adlı İslam Biliz, MİT ve Jandarma'nın Ermenistan'a mücavir Türkiye-İran sınırında düzenlediği ortak operasyon ile yakalandı. İslam Biliz, İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde gri kategoride yer alıyordu. Şiyar Erzurum kod adlı teröristin 2015 yılında PKK/KCK'ya katıldığı ve Irak kuzeyindeki örgüt kamplarında saldırı-sabotaj eğitimi aldığı tespit edildi. İslam Biliz, Erzurum Karayazı kırsalının yanı sıra İran'da da faaliyet gösteriyordu" ifadelerine yer verildi.

Ermenistan

 
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