Gri listedeki terörist sınırda enselendi!

Erzurum Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, MİT ve Jandarmanın PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, 'Şiyar Erzurum' kod adlı İslam Biliz yakalandı. İslam Biliz, İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde gri kategoride yer alıyordu.
Türkiye'nin terörü bitirmeye yönelik başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. MİT ve Jandarma'nın PKK/KCK'ya yönelik yaptığı operasyonda, İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde gri kategoride bulunan İslam Biliz yakalandı.
"SALDIRI-SBOTAJ EĞİTİMİ ALDIĞI TESPİT EDİLDİ"
Erzurum Valiliği'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "PKK'lı "Şiyar Erzurum" kod adlı İslam Biliz, MİT ve Jandarma'nın Ermenistan'a mücavir Türkiye-İran sınırında düzenlediği ortak operasyon ile yakalandı. İslam Biliz, İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde gri kategoride yer alıyordu. Şiyar Erzurum kod adlı teröristin 2015 yılında PKK/KCK'ya katıldığı ve Irak kuzeyindeki örgüt kamplarında saldırı-sabotaj eğitimi aldığı tespit edildi. İslam Biliz, Erzurum Karayazı kırsalının yanı sıra İran'da da faaliyet gösteriyordu" ifadelerine yer verildi.