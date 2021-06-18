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Borcu olan dikkat! 135 bin liralık borcun 54 bini siliniyor

Mirasçılar, kefiller ve şirket ortaklarının da yararlanacağı yapılandırma, işletmelere nefes aldıracak. Stopaj vergi beyannamesini zamanında vermeyenin 135 bin liralık borcunun 54 bin lirası silinecek. İşte tarihi yapılandırma fırsatından son dakika detayları

Ekonomi / 18 Haziran 2021 Cuma 09:06
Borcu olan dikkat! 135 bin liralık borcun 54 bini siliniyor

Milyonlarca vatandaşa ve işletmeye nefes aldıran yapılandırmadan mirasçılar, kefiller, şirket ortakları, kanuni temsilciler de yararlanabilecek. Bu kapsamda devlete olan borçlarda sorumlu oldukları tutarlar dikkate alınarak ilgili vergi dairesine yazılı başvurarak yasa hükümlerinden faydalanabilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan tebliğe göre ödeme süresi henüz geçmeyen alacaklar, uzlaşma hükümlerinden yararlanılarak uzlaşılan ve süresi geçmeyen borçlar da yapılandırılabilecek.

SON DAKİKA 18 TAKSİTTE ÖDEME FIRSATI

Birden fazla vergi dairesine olan borçlar için yasadan yararlanma talebinde bulunanlar her bir vergi dairesi için ayrı ayrı başvuracak. Borçlular, toplam borçları ya da talep ettikleri dönem, türler açısından da düzenlemeden yararlanabilecek. Ancak motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin, her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuruda bulunması gerekiyor.

135 BİN TL'LİK BORÇ BAKIN NERELERE İNİYOR

Ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar, uzlaşma sağlanan ödeme süresi geçmeyen borçlar için de yasa hükümlerinden yararlanılabilecek. Örneğin; Şubat 2020'de verilmesi gereken stopaj vergisi beyannamesi süresinde verilmeyip inceleme başlatılıp, bunun sonucunda 92 bin lira stopaj vergisi tarh edilerek bir kat vergi ziyaı cezası ile 2 bin 300 lira özel usulsüzlük cezası kesildiyse, bu durumdaki mükellefin Mayıs 2021 itibarıyla ödeyeceği tutar 135 bin 220 lirayı buluyor.

54 BİN 70 TL'LİK ALACAKTAN VAZGEÇİLİYOR

Yapılandırma kapsamında 85 bin 70 liranın ödenmesi durumunda toplam 54 bin 70 lira tutarındaki alacaktan vazgeçilecek.
Elektronik ortamda 2018 vergilendirme döneminde gelir vergisi beyannamesini vermeyen mükellefe, 44 bin lira gelir vergisi ve bir kat da vergi cezası ile 1900 lira özel usulsüzlük cezası kesiliyor.

İHRACATA DESTEK

Edinilen son dakika bilgisine göre Yapılandırma ihracatçıya da yarayacak. İhracat taahhüdünü süresinde kapatan mükellefin kapatmada kullandığı gümrük beyannamelerinin gerçeğe uygun olmadığı belirlenirse, ilgili banka 32 bin lira kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisi takip, tahsil edilmek üzere vergi dairesine bildiriyor.

Aralık 2018'te fon kesintisi ile kredi kullanım tarihinden vade tarihine kadar hesaplanan cezai faiz için kanunun yayımı tarihine kadar herhangi bir ödeme yapılmıyor. Yapılandırmadan yararlanmak üzere bağlı olduğu vergi dairesine başvurması halinde 25 bin lira tutarında alacağın tahsilinden vazgeçiliyor.

TRAFİK PARA CEZASINDA İKİ İNDİRİM

Trafik cezası borcunu yapılandıran mükelleflere, peşin ödemeyi tercih etmeleri halinde iki kez indirim uygulanıyor ve ödenecek para kesilen para cezası tutarının da altına iniyor. Örneğin; 2019 Ekim ayında 455 lira olan bir trafik cezasına, normal şartlarda 455 lira da faiz ekleniyor. Ancak bu sürücü yapılandırmada borcunu peşin ödemek isterse borç, 344 liraya düşecek.

BORÇ TÜRÜNE GÖRE YAPILANDIRMA

27 Şubat 2019'dan kalan 12 bin 500 liralık KDV borcu için 6 bin 224 liralık gecikme zammı yerine bin 202 lira Yİ-ÜFE uygulanacak. 2018'de 44 bin liralık gelir vergisi beyannamesini ödemeyen bir mükellefin 117 bin 43 lira olarak hesaplanılan borcu 48 bin 482 liraya iniyor.

30 GÜN İÇİNDE BAŞVURUN

Yürürlük tarihinden önce başlayan, henüz tamamlayan vergi incelemeleri, tamamlanıp tebliğ edildikten sonra 30 gün içinde başvurulması halinde yapılandırmadan yararlanabilecek.

Örneğin, 8 Temmuz 2021'de mükellefe 12 bin 500 liralık KDV tarh edilirken 12 bin 500 lira da vergi cezası kesiliyor.

 
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