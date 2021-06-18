Başkan Erdoğan'dan önemli görüşmeler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nun düzenlendiği NEST Kongre Merkezi'nde devlet liderleriyle basına kapalı görüşmeler gerçekleştirdi.



DEVLET LİDERLERİNİ AĞIRLADI!



Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta'yı, ikinci olarak Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu'yu, Afganistan Millî Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ı ve son olarak da Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'yi ağırladı.







Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'yi ağırladı.







Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu ile görüştü.







Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Millî Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah’ı kabul etti.

