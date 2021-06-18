Başkan Erdoğan'dan füze müjdesi!

Başkan Erdoğan sosyal medya hesaplarından milli savunma sanayi hamlelerimizden olan Roketsan'ın geliştirdiği uzun menzilli ATMACA Gemisavar Füzesinin başarılı test atışıyla ilgili (BİP, Telegram, Twitter, İnstagram, Youtube) açıklama yayınladı.



Erdoğan, "Mavi Vatanımızın Çelik Kılıcı ATMACA Gemisavar Füzemiz, bugün envantere girişi öncesi gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı.



Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Donanmamıza hayırlı, uğurlu olsun." dedi.







