Diyarbakı'ın Hani ilçesinde, AK Parti il binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından molotof kokteyli atıldı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Güvenlik güçleri olaydan sonra yaya olarak kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.



AK PARTİ DİMDİK AYAKTADIR!



Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Partimizin Diyarbakır Hani İlçe binasına yönelik saldırıyı lanetliyoruz. Her türlü provokasyonu yenecek güce sahibiz. AK Parti dimdik ayaktadır. AK Parti Diyarbakır teşkilatı dimdik ayaktadır. AK Parti Hani ilçe teşkilatı dimdik ayaktadır.' ifadelerini kullandı.