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4. Yargı paketi Meclis'e sunuldu

heyecanla beklenen 4'üncü yargı paketi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Açıklama, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. Akbaşoğlu, "4'üncü yargı paketiyle toplam 4 kanunda değişiklik yapıyoruz. 27 maddeden müteşekkil bir kanun." dedi.

Siyaset / 18 Haziran 2021 Cuma 12:34
4. Yargı paketi Meclis'e sunuldu

 
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu, 4'üncü yargı paketinin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı. Akbaşoğlu, 4'üncü yargı paketiyle toplam 4 kanunda değişiklik yapıyoruz. 27 maddeden müteşekkil bir kanun.' ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'deki basın toplantısında yargı paketinin bugün Meclis'e sunulacağını duyurmuştu.

Akbaşoğlu, 'İnsan hak ve hürriyetleri bakımından dördüncü yargı paketi değerli milletvekilli arkadaşlarımız yoğun bir çalışma neticesinde nihayete erdirdiler. Bu konuyla ilgili muhalefetle de görüşülmek suretiyle inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu teklifi sunacağız' demişti.

YARGI PAKETİNDE NELER VAR?

32 maddeden oluşan kanun teklifi 7 kanunda değişiklikleri öngörüyor.

Boşanmış eşe şiddette de ceza artırılacak. Tutuklamada somut delil şartı aranacak. İhtilaflarında etkin pişmanlık ve uzlaşmanın yolu açılıyor.

Soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki vergi cezalarında yüzde 50 ve yüzde 75 oranında uzlaşmaya gidilebilecek. Dava yolu saklı kalacak.

Boşanmış eş cinayetinde 'nitelikli hal' hükmü

Boşanmış eşe karşı işlenen suçlarda da failler, eşe karşı işlenmiş suç gibi ağır cezalara mahkum edilecek.

Kasten öldürme ve yaralama, eziyet ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları, boşanmış eşe karşı işlenmişse de 'nitelikli hal' kapsamına girecek.

Katalog suçlara daraltma olacak

Tutuklu yargılamayı gerektiren katalog suçların kapsamı daraltılacak. Tutuklamalarda somut delil şartı aranacak. Tutuklama kararı verilirken adli kontrol uygulamasının neden yetersiz kalacağı gerekçeleriyle belirtilecek.

Ev hapsinde 1 gün, 2 gün kabul edilecek

Yurt dışı ve şehir dışına çıkış yasağı gibi adli kontrol tedbirlerine üst sınır getirilecek. Ev hapsinde geçirilen 1 gün, 2 gün olarak sayılacak. Böylelikle ev hapsinde geçirilen süreler sonuç cezadan düşülecek.

Adli kontrol sınırlandırılacak

Adli kontrol 2 yıl ile sınırlandırılacak. Adli kontrol kararları 4 ayda bir gözden geçirilecek. Beraat kararı verilmişse tespit ve dinlemeye ilişkin kararlar imha edilecek.

İddianamede, suça konu iddialar dışında sanık ile ilgili başka bilgilere yer verilmeyecek. Avukat ile sanığın görüşmesi, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek somut olguların varlığı halinde geciktirilebilecek.

Basit yargılamada, 2 yılın altında ceza gerektiren suçlarda tebligat gönderme şartı aranmayacak. Müştekiye çağrı kararı gönderilirken iddianame de gönderilecek.

Adliyelerde 7 gün 24 saat ifade kolaylığı

Adalete erişimi hızlandırmak için e posta gibi yöntemlerle de tebligat yapılabilecek. Mağduriyetlerin önüne geçmek için adliyelerde 7 gün 24 saat boyunca ifade alınabilecek.

Otelde gözaltı dönemi sona eriyor

Yol çevirmesi ya da otellerde tespit edilen şüphelilere bir defaya mahsus taahhütte bulunma imkanı getirilecek. Bu kişiler geceyi hapiste geçirmeyecek. Belirlenen tarih ve saatte adliyeye giderek ifadelerini verecek.
 

 
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