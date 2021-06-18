18 Haziran koronavirüs tablosu!

Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de aşılama süreci rekorlarla devam ederken, son 24 saatte 5 bin 575 koronavirüs vakası belirlendi. Test sayısı 224 bin 128 olurken toplam test sayısı 58 milyon 123 bin 990'a yükseldi. Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 59 olurken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 4 bin 427 olarak açıklandı.



Sağlık Bakanlığı'nın 18 Haziran verilerine göre son 24 saatte 224 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 575 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise kayıtlarda 497 olarak yer aldı.



Ağır hasta sayısı 856 oldu, 4 bin 427 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 224 bin 224'ee yükseldi.



Test sayısı 58 milyon 123 bin 990'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 359 bin 728, vefat sayısı da 49 bin 71 oldu.







