18 Haziran koronavirüs tablosu!

Türkiye 24 saatte 5 bin 575 yeni vaka tespit edildi ve 59 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de aşılama süreci rekorlarla devam ederken, son 24 saatte 5 bin 575 koronavirüs vakası belirlendi. Test sayısı 224 bin 128 olurken toplam test sayısı 58 milyon 123 bin 990'a yükseldi. Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 59 olurken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 4 bin 427 olarak açıklandı.
Sağlık Bakanlığı'nın 18 Haziran verilerine göre son 24 saatte 224 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 575 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise kayıtlarda 497 olarak yer aldı.
Ağır hasta sayısı 856 oldu, 4 bin 427 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 224 bin 224'ee yükseldi.
Test sayısı 58 milyon 123 bin 990'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 359 bin 728, vefat sayısı da 49 bin 71 oldu.