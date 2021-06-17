Su zammı teklifi reddedildi!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) Olağanüstü Genel Kurulu, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde, İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı.



YÜZDE 23 ZAM İSTENDİ



Toplantıda, İSKİ'nin Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife Teklifi görüşüldü. Teklifte su fiyatlarına yüzde 23 zam istendi. Ayrıca her ay su satış birim fiyatlarına aylık açıklanan enflasyon (TÜFE) oranında otomatik zam talep edildi.



Mecliste yapılan tartışmalarda CHP'li üyeler, girdi maliyetlerinin artışını öne sürerek zam yapılmasını talep ederken, AK Partili üyeler de zam görüşmelerinin geçen ay yapılan toplantıda verilen karar doğrultusunda kasım ayında görüşüleceğini belirttiler.



İSKİ'nin Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife Teklifi yapılan müzakerelerin ardından oy çokluğu ile reddedildi.

İSKİ'nin geçen ay yapılan genel kurulunda zam talebi kasım ayında görüşülmek üzere reddedilmişti.



Gündemin bir diğer maddesinde İSKİ'ye ait Sarıyer'deki arsa ve hisselerin satışı da oylama sonucu kabul edilmedi.



GÖKSU: 6'NCI ZAM TEKLİFİ



Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu su zammının reddedilmesinin ardından yaptığı açıklamada "İstanbul'da hayatı ucuzlatacağım diyerek oy alan CHP'li İBB Başkanı, bugün olağanüstü genel kurul ile 6. kez su zammı teklifi getirdi. İBB AK Parti Grubu olarak daha önce enflasyon oranında zam verdiğimiz için, bu zamma izin vermedik. İstanbullunun hakkını korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.