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Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a çağrı!

Melih Gökçek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu.

Güncel / 17 Haziran 2021 Perşembe 15:19
Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a çağrı!

Melih Gökçek Twitter hesabından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çağrı yaptı. Belediye başkanı olduğu günden bu yana Ankara vatandaşını isyan ettiren Mansur Yavaş, bu kez de yağmur nedeniyle alt geçitlerin göle dönmesini engelleyemedi. Melih Gökçek, her yağmur yağdığında vatandaşı mağdur eden CHP'li Mansur Yavaş'ı sert bir dille eleştirdi. 

'ÇAPSIZLIKTA ZİRVEDESİN'

Melih Gökçek yaptığı paylaşımda alt geçit ve yolların göle dönen videolarını paylaşarak 'Tebrik ediyorum Mansur. Günü boş geçirmemişsin. Üç saattier Sincan kilit. Bu alt geçit yapıldığından bu yana ilk kez böyle. Çapsızlıkta zirvedesin' notunu yazdı. Gökçek'in paylaşımı kısa sürede yüzlerce kişi tarafından beğenildi.


Mansur YavaşMelih Gökçek

 
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