MEB'den karne açıklaması!

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılının sona ermesi ve karnelere ilişkin açıklama yaptı.



Karnelere ne zaman erişilecek?



Buna göre, e-okul sisteminde yoğunluk yaşanmaması için 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri 18 Haziran'dan itibaren erişime açılacak.



Karne töreni yapılacak mı?



MEB'in açıklamasında, yarına özel bir karne etkinliğinin yapılmayacağı duyuruldu. 2020-2021 eğitim öğretim yılının 2 Temmuz cuma günü sona ereceği belirtildi.



Basılı karne verilecek mi?



Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz cuma gününden itibaren verilecek. Belge, diploma ve basılı karne okul müdürlüklerinden alınacak.

