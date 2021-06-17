HDP Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin İzmir il binasında bir kişinin öldürülmesinin ardından açıklamalarda bulundu.



Sancar'ın, parti heyetiyle birlikte açıklama yaptığı sırada alkışlarla sözü kesildi.



İZMİR'İN GÖBEĞİNDE 'KATİL DEVLET' SLOGANI



Kameraya yansıyan görüntülerde, açıklama heyetindeki bir kişinin 'Katil devlet' sloganı attığı ve kitlenin de o kişiye katıldığı görüldü.



Katil devlet sloganını atan şahıs ve kitle, daha sonra ise Sancar'ın açıklamalarına zılgıt ve alkışlarla destek verdi.



İzmir'deki olayın ardından HDP'lilerden 'Katil devlet' sloganı



TEPKİYLE KARŞILANDI



Öte yandan, HDP'nin İzmir il binasında meydana gelen olayın henüz ne sebeple gerçekleştiği bilinmezken 'Katil devlet' sloganının atıldığı görüntüler, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından tepkiyle karşılandı.