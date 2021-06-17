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İşgalci İsrail yine saldırdı!

İşgalci İsrail'in savaş uçakları, Gazze Şeridi’ndeki Beyt Lahiya ve Han Yunus’a hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda Hamas’a ait mevzilerin hedef alındığı bildirildi.

Dünya / 17 Haziran 2021 Perşembe 23:44
İşgalci İsrail yine saldırdı!

İsrail ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ni vurmaya devam ediyor. İşgalci İsrail'in savaş uçakları, Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya ve güneyindeki Han Yunus kentinde Hamas’a ait mevzileri hedef aldı. Saldırılarda ölü ve yaralı olup olmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

İşgalci İsrail'in savaş uçakları, geçen ay yürürlüğe giren ateşkese rağmen dün gece saatlerinde Gazze’de Hamas’a ait iki noktaya hava saldırısı düzenlemişti. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Hamas’a ait bazı noktaları vurduğu ifade edilerek, saldırının Gazze’den İsrail’e yangın çıkaran balonlar fırlatılmasına karşılık olarak gerçekleştirildiği kaydedilmişti.

Öte yandan Filistin’in Gazze Şeridi bölgesine yönelik 10 Mayıs’ta başlayan İsrail saldırıları, 21 Mayıs’ta İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin ardından sona ermişti. Saldırılarda, 66’sı çocuk, 39’u kadın olmak üzere 254 kişi hayatını kaybetmiş, bin 948 kişi de yaralanmıştı.

İsrail

 
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