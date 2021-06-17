HDP İzmir il binası önünde silah sesleri

İzmir'de HDP'nin İl Başkanlığı binası önünde çatışma çıktı.



Polis, bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken bölgeye giriş çıkışlar da durduruldu. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.



Yaşananlara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



Çıkan çatışmada, HDP İzmir İl Başkanlığı’nın camları kırıldı.



Görgü tanıklarının ifadesine göre birkaç el silah sesi duyuldu. Polis tarafından Çankaya ve Lozan arasındaki alan trafiğe kapatıldı.