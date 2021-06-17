Başkan Erdoğan'dan önemli kabul!

Kritik görüşmeler gerçekleştirdiği NATO Zirvesi sonrasında geçtiği ve Ermenistan işgalinden kurtarılan Suşa şehrini Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte ziyaret eden ve dün akşam Galler ile oynanan milli maçı Baku Olimpiyat stadında takip eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'dan yurda döndü.



DÖNER DÖNMEZ İLK KABUL



Başkan Erdoğan bugün Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic'i kabul etti. Başkan Erdoğan'ın kabulü Erdoğan Dijital hesabından paylaşıldı.