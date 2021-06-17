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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dönem başkanlığımız boyunca yürütülen çalışmalarda Türkiye olarak biz de bu prensipleri kendimize rehber edindik. AB'nin Üsküp ve Tiran'la üyelik müzakerelerine başlama kararı alması doğru yönde atılmış adımdır. Alınan kararın hayata geçirilmemesi büyük bir eksikliktir" ifadelerini kullandı.

Güncel / 17 Haziran 2021 Perşembe 14:50
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi sebebiyle sizleri ülkemizde ağırlamaktan bahtiyarlık duyuyorum. Zirvemizin ve istişarelerin ülkemiz ve bölgemiz, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Son 1.5 yıldır yüz yüze toplantılarımızı ya ertelemek ya da çevrim içi yapmak durumunda kaldık. aşılamanın yaygınlaşmasıyla virüse karşı önemli bir mevzi kazandık. Fiziki olarak bu toplantıyı düzenlemek ayrı bir mutluluk kaynağıdır.

Ziyaretiniz sırasında salgına karşı aldığımız tedbirleri yakından görme fırsatı bulacaksınız. Tüm Avrupa halklarını tatillerini geçirmek üzere ülkemize beklediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum.

Güneydoğu Avrupa'da barış ve istikrar ortamını sağlam temeller üzerine inşa etmek amacıyla Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi'ni hayata geçirdik. Bu sene 25. kuruluş yıldönümünü kutluyoruz.

25 yıl içinde 13 katılımcıya sahip büyük bir aile olduk. siyasi kriz dönemlerinde dahi bölge ülkelerinin konuşabilmesini hedefledik.

Sadece siyasi ve güvenlik işbirliğini geliştirmek için tesis edilmemiştir. Süreç demokrasi, adalet ve yasadışı faaliyetlerle mücadele gibi alanlarda işbirliğimizin güçlenmesini de hedeflemiştir.

'ALINAN KARARIN HAYATA GEÇİRİLMEMESİ BÜYÜK BİR EKSİKLİKTİR'
Dönem başkanlığımız boyunca yürütülen çalışmalarda Türkiye olarak biz de bu prensipleri kendimize rehber edindik. AB'nin Üsküp ve Tiran'la üyelik müzakerelerine başlama kararı alması doğru yönde atılmış adımdır. Alınan kararın hayata geçirilmemesi büyük bir eksikliktir.

'TAM ÜYELİK MÜZAKERESİNİN ARTIK NETİCELENMESİNİ İSTİYORUZ'
Batı Balkanlar ve Türkiye şeklinde yapılmak istenen suni ayrımı ise ortak değerlendirmelerimizle bağdaştıramıyoruz. Karşılaştığımız onca haksızlığa rağmen yarım asırdır ısrarla sürdürdüğümüz tam üyelik müzakeresinin artık neticelenmesini istiyoruz.

Türkiye, güneydoğu Avrupa'da yürüttüğü faaliyetlerinde her zaman iş birliğini ve ortak çıkarlarını gözetmiştir.


Recep Tayyip Erdoğan

 
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