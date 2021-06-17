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Başkan Erdoğan'dan normalleşme açıklaması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan dönüşünde gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Görüşmeleri ve sıcak gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan sosyal hayatı ve ticareti ilgilendiren kademeli normalleşmeye ilişkin de çok kritik bilgiler verdi. Yerli aşı için artık geri sayımın başladığına işaret eden Başkan Erdoğan yeni kademe ve maskelerden kurtuluş gününe dair soruları da cevapladı.

Güncel / 17 Haziran 2021 Perşembe 14:08
Başkan Erdoğan'dan normalleşme açıklaması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sonrası soruları yanıtlarken gündeme ve normalleşme sürecine dair çok önemli bilgiler de verdi. Başkan Erdoğan kendisine yöneltilen 'Son dönemde ülkemizde aşılamada bir ivme yakaladık. Kısıtlamalar esnetildi ama tam normalleşme ne zaman olur?' sorusuna bakın nasıl cevap verdi:

SON DAKİKA YERLİ KORONAVİRÜS AŞIMIZ EKİM GİBİ GELİYOR

Aşılamada bugün (16 Haziran) itibarıyla birinci ve ikinci doz toplamında 37 milyonu geçmiş durumdayız. Birinci dozda 23 milyon, ikinci dozda 14 milyon aşı yapıldı. Şu an itibarıyla sıkıntımız yok. İyi bir konumdayız. Çin de Almanya da bize verdikleri sözü yerine getiriyorlar. Aşıları peyderpey gönderiyorlar. Bu arada da bizim yerli aşımızla ilgili çalışmalar da yoğun bir şekilde devam ediyor. Temenni ederim ki eylül, ekim gibi biz de kendi aşımızı üretmiş oluruz.

YOĞUN AŞILAMA BÜYÜ ÖLÇÜDE RAHATLATTI

Bu çalışma da devam ediyor. Bu yoğun aşı süreci de pek çok yerde rahatlama meydana getirdi. İş öyle bir yere geldi ki Organize Sanayi Bölgelerinde de aşılar yapılıyor.

ÖĞRETMENLERDE DE AŞILAMA HIZLANDI

Öğretmenlerde aynı şekilde aşılar devam ediyor. Sağlık Bakanlığı herkesi hızla aşılama noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda vefat sayısı ciddi manada azaldı.

MASKEYE GEREK KALMAYAN BİR DÖNEM

Temennimiz vaka sayısını daha da aşağı düşürmek. Umuyoruz ki maskelerin takılmaya gerek görülmeyeceği bir döneme girelim. 'Maskeleri ne zaman çıkaracağız?' sorusunun cevabını Sağlık Bakanımız en yetkili olarak en kısa zamanda inşallah verir. Bizim de arzumuz en kısa zamanda maskeden de kurtulalım. Halkımız da bu konuda bir rahatlama sürecine girmiş olsun.

AlmanyaAzerbaycanRecep Tayyip Erdoğan

 
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