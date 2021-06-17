Bakan Koca son rakamı verdi!

Sosyal medyadan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "1 Milyonuncu doz aşının yapılış anı. Yer: Kocaeli Darıca, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Saat 16:53. Aşıyı yapan sağlık personeli: Enis Akdeniz. Sorumlu hekim: Ömer Faruk Aşcı. Geçmiş olsun Kıymet Bey. Omuzunuzdaki bandı çıkarmayı unutmadınız, değil mi?" dedi.



İŞTE AŞILAMADA SON DURUM (24 SAATLİK SON VERİLER)



Bakan Koca, "Saat 24 itibariyle, 18.584 merkezde 47.314 sağlık çalışanımız 1 Milyon 416 Bin 795 doz aşı yaptı. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar." paylaşımında bulundu







