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Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli mesaj!

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'nde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün artık sorunlara diyalog yoluyla çözüm arayan bir Güneydoğu Avrupa var. Bölgenin en kapsayıcı forumu olan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci, en zor zamanlarda dahi bölge ülkelerini bir araya getirebilen bir platform oldu. Sorunlarımızı başkalarına ihtiyaç duymadan, yüz yüze konuşmamıza imkan sağladı" dedi.

Güncel / 17 Haziran 2021 Perşembe 12:44
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli mesaj!

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi (GDAÜ) Toplantısı, Serik ilçesinin Belek bölgesindeki kongre merkezinde, dışişleri bakanlarının toplantısıyla başladı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, kongre salonu girişinde mevkidaşlarını karşıladıktan sonra görüşmelerin yapılacağı toplantı salonuna geçildi. Açılış konuşmasını yapan Bakan Çavuşoğlu, 23 yıl önce, bu sürecin dönem başkanlığını ilk kez üstlendiklerinde Antalya'da zirve düzenlediklerini belirterek, 'İyi Komşuluk İlişkileri Şartı'nı da ilk kez Antalya Zirvesi'nde ele aldıklarını söyledi. O dönemden bu yana ortak hedefleri hayata geçirmek için önemli mesafe katettiklerini kaydeden Çavuşoğlu, 'Bugün artık sorunlara diyalog yoluyla çözüm arayan bir Güneydoğu Avrupa var. Bölgenin en kapsayıcı forumu olan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci, en zor zamanlarda dahi bölge ülkelerini bir araya getirebilen bir platform oldu. Sorunlarımızı başkalarına ihtiyaç duymadan, yüz yüze konuşmamıza imkan sağladı' dedi.

'BEYİN GÖÇÜNÜ DE ELE ALDIK'

Türkiye'nin 3'üncü kez yaptığı dönem başkanlığının sonuna gelindiğine değinen Bakan Çavuşoğlu, geçen süre içinde 40'tan fazla etkinlik düzenlediklerini söyledi. İlk kez yapılan Diaspora ve Gençlik Forumları'nın önemli etkinlikler arasında olduğunu belirten Çavuşoğlu, 'Bu vesileyle bölgemizin önemli sorunlarından biri olan beyin göçünü de ele aldık. Keza ulaştırma, altyapı, eğitim, spor ve yargı gibi farklı alanlarda toplantılar gerçekleştirdik. İnsan ticaretiyle mücadele ve mülteci hukuku gibi konularda çalıştaylar düzenledik. Afetlere hazırlık, örgütlü suçlarla mücadele, kültürel mirasın korunması, enerji verimliliği, kadınların güçlendirilmesi gibi konularda da faaliyetler gerçekleştirdik' diye konuştu.



Çavuşoğlu: Sorunlara diyalog yoluyla çözüm arayan Güneydoğu Avrupa var

Önem verilen bir diğer konunun ise Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'nin etkinliğinin artırılması olduğunu belirten Çavuşoğlu, bölgesel iş birliği konseyini kurumsal ve şeffaf yapıya kavuşturmak için adımlar attıklarını söyledi.

'FARKLILIKLARIMIZI AŞMA YÖNÜNDE ORTAK İRADE ÖNEM TAŞIYOR'

Bölgenin entegrasyonu amacıyla önemli adımlar atıldığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, 'AB üyesi olmayan 6 bölge ekonomisi arasında mal, hizmet, kişi ve sermayenin serbest dolaşımına imkan tanıyan ortak bölgesel pazar tesis edildi. Bu katılımcılar arasında kimlik kartıyla seyahat edilmesi için de çalışmalar sürüyor. GDAÜ üyelerinin AB üyelik perspektiflerinin güçlendirilmesi ortak amacımızdır. AB ancak Güneydoğu Avrupa ülkelerinin tamamı üye olduğunda küresel bir aktör haline gelebilir. Tiran ve Üsküp ile katılım müzakerelerine bir an önce başlanması çağrısında bulunuyoruz. Podgoritsa ve Belgrad'ın katılım müzakerelerinin hızlandırılmasını istiyoruz. Aynı zamanda aramızdaki farklılıkları aşma yönünde ortak irade sergilememiz önem taşıyor. Belgrad- Priştine Diyalog Süreci'nde önümüzdeki dönemde mesafe katedilmesini bekliyoruz. Bu konuda her türlü katkıya hazırız. Mostar'da 12 yıl aradan sonra seçimlerin başarılı bir şekilde düzenlenmesinden memnuniyet duyduk. Seçimler Bosna- Hersek'te tarafların istedikleri takdirde uyum içinde çalışabileceklerini gösterdi' diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, 7 devlet ve hükümet başkanı, 1 başbakan yardımcısı, 9 dışişleri bakanı ve 3 bakan yardımcısı ve devlet sekreterini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Toplantı, basına kapalı devam ediyor.

 
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