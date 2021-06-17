USD (Alış - Satış) : 8,62 - 8,64 EURO (Alış - Satış) : 10,31 - 10,33
 

Ak Parti'den jet yanıt! 'Reddedeceğiz'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSKİ, suya yüzde 23 zam talep etti. AK Parti'den İSKİ'nin talebi sonrası ilk açıklama geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, kasım ayına kadar İstanbul'da suya herhangi bir zam gelmeyeceğini belirtti. Ankara'da da geçtiğimiz hafta suya yüzde 80 zam yapılmıştı.

Güncel / 17 Haziran 2021 Perşembe 16:42
Ak Parti'den jet yanıt! 'Reddedeceğiz'

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki ASKİ'nin suya yüzde 80 oranında zam yapmasının ardından bu kez de CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSKİ suya yüzde 23 zam talep etti. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İSKİ'nin zam teklifini reddedeceklerini açıkladı.

İSKİ'DEN YÜZDE 23 ZAM TALEBİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), su fiyatlarına yüzde 23 zam ile her ay TÜFE oranında artış yapılmasını teklif etti.

İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu öncesi meclise gönderilen teklifte, kimyasal girdi maliyetleri ile elektrik ve doğalgaz fiyatlarının artışı gerekçe gösterilerek hizmetlerin sürdürülebilmesi için fiyatlarda revize ihtiyacı doğduğu savunuldu.

İSKİ'nin Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife Tekliflerinde yer alan bilgilere göre, KDV hariç konut 1. kademe tarifesinin (Konut başına 0-15 metreküp) 4,81 liradan 5,92 liraya, konut 2. kademe tarifesinin (Konut başına 16 metreküp ve üzeri) 7,22 liradan 8,88 liraya, köy konut tarifesinin 1,21 liradan 1,48 liraya, ortak sayaç konut/konut inşaat şantiyesi tarifesinin 7,22 liradan 8,88 liraya, iş yeri tarifesinin 12,93 liradan 15,90 liraya, köy iş yeri tarifesinin 3,23 liradan 3,98 liraya, ortak sayaç iş yeri/iş yeri inşaat şantiyesi tarifesinin 13,42 liradan 16,51 liraya çıkarılması talep edildi.

Buna göre, su birim fiyatlarında yüzde 23 oranında artış istendi.

İSKİ'nin teklifinde ayrıca her ay su satış birim fiyatlarına aylık açıklanan enflasyon (TÜFE) oranında otomatik zam talep edildi. Zamlı tarifelerin Türkiye İstatistik Enstitüsü (TÜİK) tarafından aylık TÜFE oranının açıklanmasını takip eden beş iş günü içerisinde uygulamaya alınacağı kaydedildi.

AK PARTİ'DEN JET AÇIKLAMA: REDDEDECEĞİZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, kasım ayına kadar İstanbul'da suya herhangi bir zam gelmeyeceğini belirtti.

Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen grup toplantısı sonrası gazetecilere açıklama yapan Göksu, 15 gün gün önce İSKİ Genel Kurulunda kasım ayında görüşülmesi için aldıkları kararın yine büyükşehir belediyesi tarafından olağanüstü genel kurula getirildiğini söyledi.

İBB'nin tavrını eleştiren Göksu,şöyle devam etti:

'İstanbul'un tarihinde ilk defa İSKİ su zammı yapmak ve arsa satışı yapmak için genel kurulu olağanüstü topluyor. Oysa geçtiğimiz ay yapmış olduğumuz genel kurulda Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte su tarifesinin kasım ayında görüşülmesiyle ilgili maddeyi oy birliği ile onaylayıp ertelemiştik. Şu anda yüzde 23 su zammı istiyorlar. Biz AK Parti Grubu olarak yapmış olduğumuz değerlendirmeler çerçevesinde 15 gün önce İstanbullulara hangi sözü verdiysek, sözümüzün arkasındayız. Su zammı meselesini kasım ayında görüşeceğiz. Bugün de ilgili maddeyi Cumhur İttifakı olarak reddedip kasım ayında görüşülmesiyle ilgili maddenin takibini isteyeceğiz. Kasım ayına kadar İstanbul'da suya herhangi bir zam gelmeyecek.'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimden önce suya yüzde 40 indirim sözü verdiğini ve bunu da mecliste kabul ettiklerini hatırlatan Göksu, su zammını reddetmeleri sebebiyle İBB yönetiminin 'engelleniyoruz' propagandası' yapacağını söyledi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun sözünde durması gerektiğini dile getiren Göksu, şöyle konuştu:

'Hani İstanbul'un kaynakları o kadar güçlüydü ki, bu kaynaklarla İstanbul'un bütçesi iki kat artırılabilirdi. Niye arıtamadınız? Hani İstanbul nimetti. İBB Başkanı 'İstanbul nimet nimet' derken İstanbul'da yaşayan vatandaşların cebine gözünü dikmiş. Biz şu anda Türkiye'nin ve dünyanın içinden geçtiği salgın sürecinde su gibi hayati konuların zam kapsamı dışında değerlendirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Gerekiyorsa İBB kendi bütçesinden bu kurumlara para aktararak sübvanse edebilir. Şayet Büyükşehir Belediyesi İSKİ'nin bu konuda ihtiyacı var' diyorsa hemen meclise getirsinler, İSKİ'ye yardım etme konusunda biz meclis olarak İBB Başkanına yetkiyi verelim.'

ANKARA'DA YÜZDE 80 ZAM YAPILMIŞTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP gruplarının 3 kez reddettiği zam teklifini yeniden Meclis'e getirmişti. CHP'nin yüzde 80 zammı içeren teklifine karşı AK Parti ve MHP grubu 'çekimser' oy kullanırken, zam teklifi CHP ve İYİ Parti grubunun oylarıyla kabul edilmişti.

Mansur YavaşAk PartiCumhuriyet Halk PartisiKadir Topbaş

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement