Ak Parti'den jet yanıt! 'Reddedeceğiz'

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki ASKİ'nin suya yüzde 80 oranında zam yapmasının ardından bu kez de CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSKİ suya yüzde 23 zam talep etti. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İSKİ'nin zam teklifini reddedeceklerini açıkladı.



İSKİ'DEN YÜZDE 23 ZAM TALEBİ



İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), su fiyatlarına yüzde 23 zam ile her ay TÜFE oranında artış yapılmasını teklif etti.



İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu öncesi meclise gönderilen teklifte, kimyasal girdi maliyetleri ile elektrik ve doğalgaz fiyatlarının artışı gerekçe gösterilerek hizmetlerin sürdürülebilmesi için fiyatlarda revize ihtiyacı doğduğu savunuldu.



İSKİ'nin Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife Tekliflerinde yer alan bilgilere göre, KDV hariç konut 1. kademe tarifesinin (Konut başına 0-15 metreküp) 4,81 liradan 5,92 liraya, konut 2. kademe tarifesinin (Konut başına 16 metreküp ve üzeri) 7,22 liradan 8,88 liraya, köy konut tarifesinin 1,21 liradan 1,48 liraya, ortak sayaç konut/konut inşaat şantiyesi tarifesinin 7,22 liradan 8,88 liraya, iş yeri tarifesinin 12,93 liradan 15,90 liraya, köy iş yeri tarifesinin 3,23 liradan 3,98 liraya, ortak sayaç iş yeri/iş yeri inşaat şantiyesi tarifesinin 13,42 liradan 16,51 liraya çıkarılması talep edildi.



Buna göre, su birim fiyatlarında yüzde 23 oranında artış istendi.



İSKİ'nin teklifinde ayrıca her ay su satış birim fiyatlarına aylık açıklanan enflasyon (TÜFE) oranında otomatik zam talep edildi. Zamlı tarifelerin Türkiye İstatistik Enstitüsü (TÜİK) tarafından aylık TÜFE oranının açıklanmasını takip eden beş iş günü içerisinde uygulamaya alınacağı kaydedildi.



AK PARTİ'DEN JET AÇIKLAMA: REDDEDECEĞİZ



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, kasım ayına kadar İstanbul'da suya herhangi bir zam gelmeyeceğini belirtti.



Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen grup toplantısı sonrası gazetecilere açıklama yapan Göksu, 15 gün gün önce İSKİ Genel Kurulunda kasım ayında görüşülmesi için aldıkları kararın yine büyükşehir belediyesi tarafından olağanüstü genel kurula getirildiğini söyledi.



İBB'nin tavrını eleştiren Göksu,şöyle devam etti:



'İstanbul'un tarihinde ilk defa İSKİ su zammı yapmak ve arsa satışı yapmak için genel kurulu olağanüstü topluyor. Oysa geçtiğimiz ay yapmış olduğumuz genel kurulda Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte su tarifesinin kasım ayında görüşülmesiyle ilgili maddeyi oy birliği ile onaylayıp ertelemiştik. Şu anda yüzde 23 su zammı istiyorlar. Biz AK Parti Grubu olarak yapmış olduğumuz değerlendirmeler çerçevesinde 15 gün önce İstanbullulara hangi sözü verdiysek, sözümüzün arkasındayız. Su zammı meselesini kasım ayında görüşeceğiz. Bugün de ilgili maddeyi Cumhur İttifakı olarak reddedip kasım ayında görüşülmesiyle ilgili maddenin takibini isteyeceğiz. Kasım ayına kadar İstanbul'da suya herhangi bir zam gelmeyecek.'



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimden önce suya yüzde 40 indirim sözü verdiğini ve bunu da mecliste kabul ettiklerini hatırlatan Göksu, su zammını reddetmeleri sebebiyle İBB yönetiminin 'engelleniyoruz' propagandası' yapacağını söyledi.



İBB Başkanı İmamoğlu'nun sözünde durması gerektiğini dile getiren Göksu, şöyle konuştu:



'Hani İstanbul'un kaynakları o kadar güçlüydü ki, bu kaynaklarla İstanbul'un bütçesi iki kat artırılabilirdi. Niye arıtamadınız? Hani İstanbul nimetti. İBB Başkanı 'İstanbul nimet nimet' derken İstanbul'da yaşayan vatandaşların cebine gözünü dikmiş. Biz şu anda Türkiye'nin ve dünyanın içinden geçtiği salgın sürecinde su gibi hayati konuların zam kapsamı dışında değerlendirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Gerekiyorsa İBB kendi bütçesinden bu kurumlara para aktararak sübvanse edebilir. Şayet Büyükşehir Belediyesi İSKİ'nin bu konuda ihtiyacı var' diyorsa hemen meclise getirsinler, İSKİ'ye yardım etme konusunda biz meclis olarak İBB Başkanına yetkiyi verelim.'



ANKARA'DA YÜZDE 80 ZAM YAPILMIŞTI



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP gruplarının 3 kez reddettiği zam teklifini yeniden Meclis'e getirmişti. CHP'nin yüzde 80 zammı içeren teklifine karşı AK Parti ve MHP grubu 'çekimser' oy kullanırken, zam teklifi CHP ve İYİ Parti grubunun oylarıyla kabul edilmişti.