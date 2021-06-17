17 Haziran koronavirüs rakamları!

Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de toplam aşı miktarı 38 milyonu aşarken son 24 saatte 5 bin 904 koronavirüs vakası belirlendi. Test sayısı 225 bin 64 olurken toplam test sayısı 57 milyon 889 bin 862'ye yükseldi. Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 62 olurken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 4 bin 143 olarak açıklandı.







