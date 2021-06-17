17 Haziran koronavirüs rakamları!

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 62 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 904 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de toplam aşı miktarı 38 milyonu aşarken son 24 saatte 5 bin 904 koronavirüs vakası belirlendi. Test sayısı 225 bin 64 olurken toplam test sayısı 57 milyon 889 bin 862'ye yükseldi. Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 62 olurken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 4 bin 143 olarak açıklandı.