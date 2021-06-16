EURO 2020 A Grubu 2. maçında A Milli Takım, Bakü'de Galler ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-0 kaybeden Millilerimiz, İtlaya maçından sonra ilk 2 maçını da kaybetti. Karşılaşma sonrası milli futbolcular Umut Meraş ve Mert Müldür, açıklamalarda bulundu.



Umut Meraş, 'İstediğimiz gibi olmadı, tüm halkımızdan özür dileriz. Kazanmayı çok istiyorduk ama olmadı. Söylenecek bir şey de yok. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bir şeyimiz kalmasa bile son maça kazanmak için çıkacağız. Elimizden geleni yapacağız, olursa olur.' ifadelerini kullandı.



Mert Müldür ise 'Çok üzgünüz. Bu maçı kazanmak zorunda olduğumuz biliyorduk. Üzücü bir olay, artık yapacak bir şey yok. En iyi üçüncü olarak da çıkar mıyız bilmiyorum ama elimizden geleni üçüncü maçta göstermeliyiz' diye konuştu.