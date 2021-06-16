Tarihin en büyük operasyonu!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekiplerinin Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildiğini açıkladı. Muş, "Bu Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır" dedi.



Bakan Muş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalaması yapılmıştır. Bu yakalama, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır. Bu başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.