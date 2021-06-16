Sinovac aşısında müjde!

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşılama seferberliği tam sürat devam ediyor.



Son olarak tüm SGK kaydı olan çalışanlara da aşı randevuları açıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılamasında gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulamasının başladığını da duyurdu.



SİNOVAC RANDEVULARI YENİDEN AÇILDI



Öte yandan, gelen son bilgiye göre, MHRS sistemi üzerinden Sinovac aşıları için yeniden randevu verilmeye de başlandı.





SİNOVAC AŞI RANDEVUSU NASIL NEREDEN ALINIR?



Koronavirüs aşı randevularınızı MHRS, E Nabız ve ALO 182’den alabilirsiniz. Çin aşı randevusu bugün itibariyle açıldı. MHRS’ye giriş yaptığınızda ana ekranda ‘Aşı randevusu’ kısmı yer alıyor. Bu ekrana tıkladığınızda karşınıza ‘Biontech ve Sinovac’ seçenekleri çıkacak. Buradan Sinovac’ı seçtiğinizde karşınıza semt ve hastane seçenekleri çıkacak. Aşı olmak istediğiniz merkezi onayladıktan sonra aşı gününüzü belirlemiş olacaksınız.



Öte yandan 10 gün içerisinde Rus aşısı yani Sputnik V için de aşı randevusu verilmeye başlanacağı gelen haberler arasında.



HANGİ AŞI DAHA ETKİLİ?



Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Şimdiye kadar uyguladığımız aşı sonuçlarına baktığımızda Sinovac aşısında kişiler koronavirüse yakalansa bile hafif atlattıklarını tespit ettik ve hastaneye yatma oranlarını yüzde 100 oranında azalttı. Bizim için önemli olan, kişinin bu hastalığı hafif geçirmesi veya hiç geçirmemesi" dedi.



Doç. Dr. Savaşçı, kişiler hangi aşıyı bulursa onu olmaları gerektiğini belirterek "Çünkü aşıların gerçekten koruyuculuğu ve hastaneye yatış oranlarını ciddi oranda azaltması söz konusu. İkinci olay, eğer kişi bağışıklık istemini baskılayacak ilaç kullanıyorsa, kemoterapi alıyordur, kanser tedavisi görüyordur veya daha önceden ağır bir nörolojik hastalık geçirmişse bu durumda inaktif aşı biraz daha güvenilir gibi duruyor. İlk tercihi inaktif aşı olan Sinovac aşısı olsun, Biontech aşısı ikinci tercihi olsun. Ama genç, sağlıklı hiçbir hastalığı yoksa, kronik hastalığı var; ama bu saydığım hastalıklar değilse o zaman Biontech aşısının koruyuculuk oranı Sinovac aşısına göre yüzde 10 daha fazla. Ama koruyuculuk oranı Biontech aşısının daha yüksek, miktar olarak düşük olduğu için ulaşılabilirliği sıkıntı olabilir. Koruyuculuk oranlarımız genel olarak yüksek. Ben de Biontech aşısı gönüllüsüydüm, aylardır takiplerine devam ediyoruz, bir yan etki görülmedi. Bu aşılar bütün testleri yapılarak halkımıza uygulandığı için gönül rahatlığı ile hangi aşıyı yaptırmak istiyorlarsa onu yaptırabilirler" diye konuştu.