PKK'nın füzecisi teslim oldu!

Suriye'nin kuzeyini işgal eden YPG saflarından kaçan 'Bahoz' kod adlı Azat Yüksel Şanlıurfa'nın Suruç İlçesinde, ABD'nin verdiği sözde yardım silahlarından bir M-16 tüfek, bir tabanca ile çok sayıda mermiyle birlikte teslim oldu.



TSK'nın Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtlarında, Mehmetçiğe karşı ağır silah kullanan 60 teröristi de fotoğraflarından teşhis ederek katıldıkları eylemleri tek tek anlatan terörist, askerlerimizin şehit olduğu hain saldırılar hakkında önemli bilgiler verdi. Terörist ayrıca, Suriye'de örgütün silah ve cephane deposu, eğitim alanları, yeraltı tünelleri, hapishane ve toplantı binalarından oluşan 56 ayrı noktayı uydu koordinatlarıyla tek tek gösterip deşifre etti.







Teröristin üzerindeki hafıza kartında ise batılı ülkelerin DEAŞ'la mücadele adı altında PKK-YPG'ye verdiği sözde yardım silahlarından olan Katyuşa füzesinin nasıl kullanılacağına dair broşür ile füzenin hangi iklim şartlarında, rüzgâr, santim, mesafe, derece, enlem ve boylam ölçümlerini içeren bir tablo da çıktı. Haseki bölgesinde MLKP ve TİKKO örgütlerinin de askeri eğitim alanlar olduğunu da anlatan terörist, örgüte katılımların HDP İl, İlçe binaları aracılığıyla yapıldığını da söyledi. Amerika, Fransa ve Rusya'nın, örgüte ciddi silah ve cephane yardımı yaptığını da anlatan terörist, sabotajcı olduğu için Rus yapımı anti-tank mayını kullandığını da belirtti. Tutuklanan terörist hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.