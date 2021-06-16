USD (Alış - Satış) : 8,55 - 8,56 EURO (Alış - Satış) : 10,36 - 10,38
 

PKK'nın füzecisi teslim oldu!

Suriye'nin kuzeyini işgal eden YPG saflarından kaçan "Bahoz" kod adlı Azat Yüksel Şanlıurfa'nın Suruç İlçesinde, ABD'nin verdiği sözde yardım silahlarından bir M-16 tüfek, bir tabanca ile çok sayıda mermiyle birlikte teslim oldu.

Güncel / 16 Haziran 2021 Çarşamba 11:30
PKK'nın füzecisi teslim oldu!

Suriye'nin kuzeyini işgal eden YPG saflarından kaçan 'Bahoz' kod adlı Azat Yüksel Şanlıurfa'nın Suruç İlçesinde, ABD'nin verdiği sözde yardım silahlarından bir M-16 tüfek, bir tabanca ile çok sayıda mermiyle birlikte teslim oldu.

TSK'nın Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtlarında, Mehmetçiğe karşı ağır silah kullanan 60 teröristi de fotoğraflarından teşhis ederek katıldıkları eylemleri tek tek anlatan terörist, askerlerimizin şehit olduğu hain saldırılar hakkında önemli bilgiler verdi. Terörist ayrıca, Suriye'de örgütün silah ve cephane deposu, eğitim alanları, yeraltı tünelleri, hapishane ve toplantı binalarından oluşan 56 ayrı noktayı uydu koordinatlarıyla tek tek gösterip deşifre etti.



Teröristin üzerindeki hafıza kartında ise batılı ülkelerin DEAŞ'la mücadele adı altında PKK-YPG'ye verdiği sözde yardım silahlarından olan Katyuşa füzesinin nasıl kullanılacağına dair broşür ile füzenin hangi iklim şartlarında, rüzgâr, santim, mesafe, derece, enlem ve boylam ölçümlerini içeren bir tablo da çıktı. Haseki bölgesinde MLKP ve TİKKO örgütlerinin de askeri eğitim alanlar olduğunu da anlatan terörist, örgüte katılımların HDP İl, İlçe binaları aracılığıyla yapıldığını da söyledi. Amerika, Fransa ve Rusya'nın, örgüte ciddi silah ve cephane yardımı yaptığını da anlatan terörist, sabotajcı olduğu için Rus yapımı anti-tank mayını kullandığını da belirtti. Tutuklanan terörist hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

FransaSuriye

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement