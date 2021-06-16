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Pencereler bile kapatıldı! Dev buluşma...

ABD Başkanı Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin, ilk kez yüz yüze görüşecek. Görüşmede birçok küresel konunun gündeme gelmesi bekleniyor.

Güncel / 16 Haziran 2021 Çarşamba 12:09
Pencereler bile kapatıldı! Dev buluşma...

G7 ve NATO zirvelerinin ardından gözler, Biden-Putin zirvesine çevrildi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün İsviçre'nin Cenevre kendinde bir araya gelecek.

ABD-Rusya ilişkilerindeki son 30 yılın en kötü döneminde gerçekleşecek buluşmanın gergin geçmesi tahmin ediliyor.

GÜNDEME GELECEK BİRÇOK KONU VAR

Biden-Putin görüşmesinde yoğun bir gündem olması bekleniyor.

Gündeme gelecek konuların başında ise silahsızlanma anlaşmaları, Ukrayna-Rusya arasındaki Donbas sorunu, Orta Doğu meselesi, Suriye'deki durum, İran'ın nükleer programı, Libya ve Afganistan geliyor.

Biden'ın; Rusya'daki insan hakları ihlalleri, Rus muhalif Aleksey Navalni'nin durumu, bağımsız medya ve muhalefete yönelik baskılar, Rus hackerlerin saldırıları ve Rusya'nın müttefiki Belarus yönetiminin Rynair'e ait bir uçağı zorla Minsk'e indirerek yolculuk eden bir gazeteciyi gözaltına alınmasını da gündeme getirmesi bekleniyor.

"PUTİN AKILLI VE ZORLU RAKİP"
Joe Biden, NATO görüşmelerinin ardından yaptığı basın toplantısında görüşmeye ilişkin "Gerilimi tırmandırmak niyetinde değiliz." açıklamasında bulundu.

Biden, Rus Lider Vladimir Putin'i "akıllı ve zorlu bir rakip" olarak nitelendirdi.

Daha önce Putin için söylediği "katil" sözünün hatırlatılması üzerine, "Bunun önemli bir konu olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

"SERT SÖYLEMLER AMERİKA KÜLTÜRÜNÜN TEZAHÜRÜ"
Putin ise Rus-Amerikan ilişkilerinin ABD’deki iç siyasi mücadeleye kurban edildiğini söyledi.

Biden'in kendisi için söylediği "katil" sözünün hatırlatılması üzerine "Sert söylem Amerikan kültürünün tezahürüdür. Ona sağlık diliyorum." değerlendirmesi yapmıştı.

BASIN TOPLANTILARI AYRI YAPILACAK
Zirvenin programına ilişkin de Kremlin'den açıklama geldi. Putin'in dış politika danışmanı Yuri Uşakov, görüşmenin üç aşamalı olacağını duyurdu.

İki lider önce dar formatta, dışişleri bakanlarının da katılımıyla bir görüşme yapacak. Ardından heyetlerarası görüşmeye geçilecek. Gerek görülürse görüşmeler sürecek.

Zirve sonrasında liderlerin ortak değil, ayrı ayrı basın toplantısı yapması planlanıyor.

ZİRVE ÖNCESİ ABD BASINI
Amerikan basınında ise zirvenin bir çözüm üretmeyeceği görüşü öne çıkıyor.

Washington Post gazetesinde, Biden'ın Putin'i siber saldırılar, insan hakları ve seçimlere müdahale gibi birçok konuda zorlayacağı ancak Putin'in bu suçlamaları kabul etmeyeceği ve zirvenin çıkmaza gireceği analizine yer verildi.

New York Times'ta yayınlanan bir makalede de diplomasi yolunun seçilmesinin iyiye işaret olduğu ancak zirveden bir ortak açıklama beklenmemesi gerektiği ifade edildi.

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