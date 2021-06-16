USD (Alış - Satış) : 8,55 - 8,56 EURO (Alış - Satış) : 10,36 - 10,38
 

Milyonlara erken emeklilik şansı! e-Devlet'te başvurular başladı

Yapılandırma düzenlemesiyle birlikte milyonlarca kişiye erken emeklilik yolu da açılmış oldu. Bağ-Kur borçluları, primini yapılandırarak erken emekli olma fırsatı yakaladı. Yapılandırma başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı. İşte detaylar...

Ekonomi / 16 Haziran 2021 Çarşamba 09:16
Milyonlara erken emeklilik şansı! e-Devlet'te başvurular başladı

Borç yapılandırması milyonlarca kişiye erken emeklilik yolunu da açtı. Sigorta süresi durdurulanlar ve Bağ-Kur borçluları e-devlet üzerinden başvurup yapılandırmaya giderek ekimde emeklilik hakkı kazanacak.

Yasadan yararlanmak isteyen Bağ-Kur'luların ceza ve faizleri silinecek. Ödeyecekleri yeni rakam, enflasyon farkı ile hesaplanacak. Peşin ödeyenlerse bu farkın yüzde 90'ından kurtulacak.

Yapılandırmadan yararlanmak için 31 Ağustos'a kadar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurmak gerekiyor. Başvuranlar, 30 Nisan 2021'e kadar oluşmuş prim borçlarını yapılandırabilecek. İşte haberin ayrıntıları...

BAŞVURU ŞARTLARI

Prim borç yapılandırmasından kendi adına ve tarımda çalışanlar, köy ve mahalle muhtarları, Bağ-Kur'lular yararlanabiliyor. Sigorta primi, idari para cezası, işsizlik sigorta primi gibi borçların peşin veya ilk taksit ödemelerinin 31 Ekim akşamına kadar yapılması gerekiyor.

Bağ-Kur sigortalıları ihya borçları için sigorta dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik ilk müdürlükleri ya da merkezlerinde 1 Temmuz ile 1 Kasım tarihleri arasında başvuracak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak durdurulan sigortalılık süreleri için ödenecek prim tutarının hesaplatılması gerekiyor. Birinci taksiti 31 Ekim tarihine kadar ödeyenlerin geçmişte durdurulan hizmet süreleri canlandırılacak, sigortalılık süresine eklenecek.

Bu tarihe kadar yapılandırma kanunundan yararlanmayanların 31 Nisan tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak prim borçları silinecek. Faaliyetlerine devam edenlerin sigortalılıkları 1 Mayıs tarihi itibarıyla yeniden başlatılacak.

Sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi durumunda durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı sigortalılık süresi olarak değerlendirilebilecek. Bunun için talep tarihindeki prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanan borcun tamamının 3 ay içinde ödenmesi gerek.

EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERİLEBİLİR

Daha önce durdurulan hizmet sürelerini canlandıranlar içinde emeklilik bekleyenler dilekçe verip emekli olabilecek. Kamu bankaları da yapılandırmadan yararlanıp emekli olacaklara kredi desteği konusunda dizi kolaylık sağlıyor. Vefat eden sigortalının hak sahipleri de başvuruda bulunarak ölüm aylığı alabiliyor.

Sigortalılık süresini canlandıranlar mevcut borcun sadece üçte birini ödeyecek. Ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret üzerinden hesaplama yapılıyor. Hangi yıl olursa olsun geçmişte dondurulan sigortalılık süresinin her günü için bu yıl 41.14 lira yatırılacak. Yapılandırma avantajından yararlanmayanlar daha sonra yüksek prim ödemek durumunda kalacak.

SAĞLIK HİZMETİ ALABİLECEKLER

Bağ-Kur borcu olanların, ilk taksitlerini ödedikten sonra cari aylarda 60 günden fazla prim borçlarının olmaması durumunda sağlık hizmeti, hastaneye gittiğinde provizyon alabilecek.

EK ÜCRET YOK
Ayrıca 30 Nisan'dan sonraki döneme ait 60 günden fazla prim borcu olanlarla bakmakla yükümlü oldukları kişiler 23 Ocak tarihli Cumhurbaşkanı kararı kapsamında sağlık hizmetlerinden ücret ödemeden yararlanmaya devam edebilecek.

Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılar yapılandırma başvuru sonuçları e-devlet üzerinden, adreslerine tebliğ edilen ödeme planlarından, bankalardan ve müracaatları halinde sosyal güvenlik il müdürlükleri, merkezlerinden öğrenilecek.

KREDİ KARTIYLA ÖDEME

Yapılandırılan borçlar kredi kartıyla ödenebilir. Kredi kartı kullanılması katsayı uygulanmasını engellemiyor. Borçlarını son taksit de dâhil ödeyenler hacizlerin tamamını kaldırıp teminatları geri alabilir.

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement