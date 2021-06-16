Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni ‘ne işimiz var’ çıkışı: Afganistan’da kalmamalıyız

CHP Merkez Yönetim Kurulu, önceki gün toplandı. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında gerçekleşen toplantıda, CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, ‘NATO Zirvesi' ve 'Afganistan' başlıklarıyla bir sunum gerçekleştirdi.



'Afganistan'da kalmamalıyız'

Afganistan'daki Kabil Havalimanı'na Türk askerinin gönderilmesi iddiasına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, “Kâbil'de Mehmetçik Taliban ile baş başa bırakılmamalı. Taliban, ‘NATO ülkelerini istemiyoruz' diye rest çekmiş durumda. Amerika'nın çekildiği yerde biz Amerika'nın jandarmalığını yapmamalıyız” ifadelerini kullandı.



Ne işimiz var Akdeniz'de?

Daha önce 'Ne işimiz var Akdeniz'de?' diyen, tepkiler üzerine ise 'Türkiye neden yok?' çıkışında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz'deki doğal gazı Türkiye'ye getirme vaatinde bulunmuştu. Benzer ifadeleri “Libya'da ne işimiz var” diyerek de tekrarlamıştı.