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İstanbul Havalimanı, Avrupa'da zirvede!

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'ndan (EUROCONTROL) elde edilen verilere göre İstanbul Havalimanı, dün gerçekleştirilen 635 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürdü. Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı 491 seferle altıncı, Antalya Havalimanı 303 uçuşla on üçüncü sırada yer aldı.

Güncel / 16 Haziran 2021 Çarşamba 18:45
İstanbul Havalimanı, Avrupa'da zirvede!

İstanbul Havalimanı, dün gerçekleştirilen 635 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürdü.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından hazırlanan uçuş trafiği raporuna göre, İstanbul Havalimanı, dün icra edilen 635 uçuşla Avrupa'daki havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İSTANBUL'U PARİS VE AMSTERDAM TAKİP ETTİ

İstanbul Havalimanı'nı, 602 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 558 uçuşla Amsterdam Schipol havalimanları takip etti.

Frankfurt Havalimanı 535 uçuşla dördüncü, Madrid Barajas Havalimanı 534 uçuşla beşinci, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 491 uçuşla altıncı oldu. Antalya Havalimanı 303 uçuşla on üçüncü sırada listeye girdi.

UÇUŞ AĞI ARTTI

Raporda, Paris, Brüksel, Antalya, Milano, Varşova uçuş trafiğinin 2 hafta boyunca normalin oldukça üzerinde olduğu ve ortalama uçuş ağının yüzde 8 oranında arttığı vurgulandı.

Sabiha Gökçen

 
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