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FETÖ'ye darbe! O isim yakalandı...

FETÖ’nün “Emniyet Mahrem İmam Yapılanması” içerisinde faaliyet yürüten ve haklarında soruşturma yürütülen örgüt üyelerine maddi yardımda bulunduğu ve yurt dışına kaçırdığı iddia edilen sözde “Mahrem İmam” operasyonla yakalandı.

Güncel / 16 Haziran 2021 Çarşamba 11:37
FETÖ'ye darbe! O isim yakalandı...

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı; FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. FETÖ'nün sözde "Emniyet Mahrem İmam Yapılanması" içerisinde faaliyet yürüttüğü, haklarında soruşturma yürütülen örgüt üyelerine maddi yardımda bulunduğu ve yurt dışına kaçırdığı iddia edilen Z.A. isimli şüpheli Esenyurt İlçesi'nde yakalandı. Şüphelinin halk arasında "Patates Hat" olarak tabir edilen ve yabancı uyruklu kişiler adına kayıtlı olan çok sayıda hat kullandığı tespit edildi.

Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Şüphelinin yakalandığı adreste yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi. Şüphelinin bir dönem Isparta İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı olarak görev yapan ve daha sonradan "Terör Örgütüne Üye Olmak, Resmi Belgede Sahtecilik ve Özel Hayatın Gizliliğini İhlal" suçlarından ötürü 127 yıl hapis cezası alan M.Ş. isimli örgüt üyesinin geçmiş dönemde sözde "Mahrem İmamlığını" yaptığı da tespit edildi.

 
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