FETÖ'nün evlatlığı Türkiye'yi hedef aldı!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak da bilinen Enes Kanter, ABD basınında yayınlanan yazısında, Türkiye'yi karalama kampanyasına girişti.



Kanter, 2017 yılında Endonezya'da olduğu sırada menajeri tarafından 'Ülkeyi acilen terk etmemiz gerekiyor.' şeklinde uyarıldığını söyledi.



KANTER'DEN ALGI OPERASYONU



'Görünüşe göre Türk istihbaratı beni yakalayıp Türkiye'ye geri göndermek için yoldaydı.' diyen Kanter, üç saat sonra acil uçuşla önce Singapur'a, ardından Romanya'ya gitmek üzere yola çıktıklarını belirtti.



Portland Trail Blazers forması giyen Kanter, Romanya'da olduğu sırada Türkiye'nin, pasaportunu iptal ettiğini kaydederek, algı operasyonuna soyundu.



HEDEF SAPTIRMAYA ÇALIŞTI



FETÖ'nün 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimini ve kendisinin FETÖ ile bağlantısının üzerini örtmeye çalışan Gülen'in manevi oğlunun, yazısında hedef saptırmaya çalıştığı görüldü.



Kanter, uluslararası alanda 'Türkiye'ye karşı ortak tavır sergilenmesi gerektiğini' savundu.





