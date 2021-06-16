Erdoğan'dan 'Necmettin Öğretmen' mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4 yıl önce şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı. Başkan Erdoğan, "Seni alçakça katleden bölücü korkakları bu topraklardan kazıyıncaya kadar mücadelemiz sürecek Necmettin. Ruhun şad, mekanın cennet olsun oğlum" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4 yıl önce şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı.
Erdoğan, Twitter hesabından, "Necmettin yüreğinde Türkiye sevdasıyla, tertemiz bir öğretmen evladımızdı. 4 yıl önce hain terör örgütü PKK tarafından şehit edildi. Seni alçakça katleden bölücü korkakları bu topraklardan kazıyıncaya kadar mücadelemiz sürecek Necmettin. Ruhun şad, mekanın cennet olsun oğlum." paylaşımında bulundu.