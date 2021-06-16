Başkan Erdoğan'dan AK Parti için önemli karar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin milletle bağı, projeler ve hizmet siyasetinin sürekliliği için yeni adımlar atmaya devam ediyor. Beyin fırtınası ve vekillerle görüşme kararı da bunlardan biri oldu. İşte AK Parti'de yeni dönemin şifreleri ve atılacak adımlar.



İŞTE AK PARTİ'NİN GÜNDEMİ



Toplantılarda illerin sorunları ve değerlendirmelerinin yanısıra önümüzdeki günlerde gelmesi beklenen yüzde 10 seçim barajının düşürülmesi, ittifaklar ve siyasi partilerin alacağı Hazine yardımına ilişkin maddelerin yer alacağı Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Sistemi'nde yapılacak değişiklikler, Hayvan Hakları ile ilgili yapılacak düzenlemeler gibi kamuoyunun yakından takip ettiği konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunacak.



Başkan Erdoğan'ın Bürüksel'de Almanya Şansölyesi Angelina Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ve ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere liderlere yaptığı görüşmeler ve temaslarına ilişkin de milletvekillerine bir değerlendirme yapması bekleniyor.

Pandemi nedeniyle bu sürece ara verildi. Başkan Erdoğan, milletvekilleriyle bir araya gelme toplantılarını AK Parti Genel Merkezi'ne taşıdı.



