Aşıda yeni rekora doğru!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gün içinde 1 milyonuncu dozun Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yapıldığını duyurdu.



Koca yaptığı paylaşımda: 1 Milyonuncu doz aşının yapılış anı. Yer: Kocaeli Darıca, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Saat 16:53. Aşıyı yapan sağlık personeli: Enis Akdeniz. Sorumlu hekim: Ömer Faruk Aşcı. Geçmiş olsun Kıymet Bey. Omuzunuzdaki bandı çıkarmayı unutmadınız, değil mi? ifadelerini kullandı.