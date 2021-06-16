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ABD'den flaş S-400 açıklaması

Beyaz Saray, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Joe Biden'ın görüşmesinde, S-400 konusunun gündeme geldiğini ancak S-400'ler ile Türkiye'nin Kabil Havalimanı'ndaki mevcudiyeti konusu arasında herhangi bir bağ olmadığını bildirdi.

Güncel / 16 Haziran 2021 Çarşamba 12:46
ABD'den flaş S-400 açıklaması

Beyaz Saray'dan adı açıklanmayan üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Biden'ın Brüksel'den Cenevre'ye seyahat ettiği sırada başkanlık uçağında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Biden'ın dün Erdoğan ile yaptığı ikili görüşmede, S-400 meselesinin gündeme gelip gelmediğinin ve bunun Biden'ın yarın Putin ile yapacağı zirvede konu olup olmayacağının sorulması üzerine yetkili, 'Rus S-400 sistemi meselesi dün gündeme geldi. Bu bizim iç kanunlarımızla ilgili olarak Türkiye ile bizim aramızdaki bir mesele. Yarınki zirvede bu konunun gündeme gelmesini beklemiyorum' yanıtını verdi.

Yetkili, 'Türkiye'nin Kabil Havalimanı'ndaki varlığı karşılığında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile S-400 konusunda bir anlaşma sağlandı mı?' sorusunu ise 'Hayır, S-400'ler ile Kabil Havalimanı arasında bir bağlantı yok' diye yanıtladı.

Erdoğan ile Biden dün Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelmişti.

 
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