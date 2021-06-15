Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı açıklamasında yurdun çok sayıda bölgesinde ve ilinde gökgürültülü sağanak yağış görüleceği belirtildi.



METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL VE TRAKYA İÇİN UYARI



15.06.2021 Salı günü öğle saatlerinden itibaren başta Avrupa Yakası olmak üzere İstanbul ve Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, 16.06.2021 Çarşamba günü akşam saatlerine kadar aralıklarla yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Yerel kuvvetli yağışların meydana getirebileceği su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



MARMARA YAĞMURA TESLİM



16.06.2021 Çarşamba sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın güney ve doğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Yerel kuvvetli yağışların meydan getirebileceği; sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



ÇOK SAYIDA İLDE ETKİLİ OLACAK



Bugün öğle saatlerinden itibaren Antalya, Burdur, Isparta çevreleri ile yarın (16.06.2021 Çarşamba) sabah saatlerinde Afyonkarahisar'ın güney ve doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Yerel kuvvetli yağışların Antalya, Burdur, Isparta çevrelerinde yarın (16.06.2021 Çarşamba) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Meydana gelebilecek; sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



