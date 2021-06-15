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İmamoğlu 'toplu taşımada çileye devam' dedi

Skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nde AK Parti ve MHP'li üyelerin İETT’nin 250 adet yeni hat ihdas etmesi ve boşta olan 66 bin servis aracıyla toplu taşıma hizmeti yapılabilmesi yönündeki kararlarını veto etti.

Güncel / 15 Haziran 2021 Salı 13:14
İmamoğlu 'toplu taşımada çileye devam' dedi

Vatandaşların sorunlarına çözüm sunmak bir yana dursun dertlerine dert katan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gün geçmiyor ki yeni bir rezillikle daha gündem olmasın.

Pandemi sürecinde sefer sayılarını azaltarak koronavirüse adeta davetiye çıkartan İmamoğlu skandallar silsilesine bir yenisini daha ekledi. Salgınla mücadeleyi eline yüzüne bulaştıran İmamoğlu tepki çeken bir karara daha imza attı.

İmamoğlu veto etti

İBB Meclisi'nde AK Parti ve MHP'li üyelerin 31 Ağustos tarihine kadar İETT'de 250 yeni hat açılması yönündeki kararı İmamoğlu engeline takıldı.

Bunun yanında İmamoğlu, yaz döneminde okulların kapalı olması nedeniyle boşta olan 66 bin servis aracıyla toplu taşıma hizmeti yapabilmesi için sözleşme imzalanmasına ilişkin önergeyi de veto etti.

Vatandaşların canını hiçe sayan İmamoğlu'nun yeni hat ve servis araçlarıyla ilgili kararları veto etmesi büyük tepkiyle karşılanırken sosyal medyada 'Bundan sonra toplu taşımada oluşan her yoğunluğun sorumlusu sensin İmamoğlu' şeklinde yorumlar yapıldı.

Ak Parti

 
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