Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş açıklamalar: Futbolcularıma şerefsiz demedim

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, başkanlık seçimi öncesi kulübün yayın organı GS TV'de önemli açıklamalarda bulundu.



İşte Başkan Cengiz'in açıklamalarından satır başları;



Galatasaray, bir his takımı. Birbirini sevenlerin takımı. Rakibe çatarak, bir yere gelebilir miyiz? Bence gelemeyiz. Her başkan adayının kendi stratejisi vardır, stratejisini benim üstüme kurmuştur. Ben aday değilim dedim, inanmadılar. Değilim. Tabii ki bana çatabilirler. Ciddi bir şey varsa onu düzeltirim. Yok köfte dedi, yok Galatasaray etiği dedi...



'HAYATIMDA BİR KERE SOYUNMA ODASINA GİTTİM'

Ne Galatasaray etiği ya. Galatasaray başkan adaylarına haksızlık yapmaya hakkım yok. 3.5 senedir bu zihniyetle çalışıyorum demeyeceksin. Nerede neyi yönetemedik. Avrupa'da başarılı olamadık. Bunu eleştir. Yerimden kalkamadım. 3.5 senede soyunma odasına gitmedim, aynı otelde bile kalmadım. Hayatımda bir kere soyunma odasına gittim. Onda da hocaya sordum.



'YAPAMAYACAĞINIZ VAATLERİ VERMEYİN'

Eski bir çalışanın sözlerini üzülerek gördüm. Alkol bütün kötülüklerin anasıdır. Eğer sen ayrıldığın yer hakkında kötü konuşursan, bir daha işe giremezsin başka yerde. Ben şahsen almam böyle birini. Seçilecek başkana en önemli uyarım; bir söz vardır adamı yezid diye öldürürler, şehit diye gömerler. Buna hazır olsunlar. Yapamayacağınız vaatleri vermeyin. Vaatlerin maliyeti sıfırdır. Bizim her şeyimiz meydanda. Hatta fazla şeffafız. SPK bizi uyarıyor. Adamın ne verdiği belli, ne vadesi belli, kesinlikle limit aşıyor fakat lisans alıyor. Şoktayız. Ben nasıl geçildiğini biliyorum ama burada söyleyemem.



'KEMERBURGAZ'I YAPAMADIK'

Sakladığımız hiçbir şey yok. Ben diyalektikten de bahsediyorum. Tarihin en iyi denetleme kurulu bizde. Bu adamları denetimsizlikten ibra etmediler. Bilinçli ibrasızlık verenlere çok üzüldüm. Birbirimizi eleştirirken, cam kulelerde oturduğumuzu unutmayalım. Teknokent'i yapamadık, kapalı salonu yapamadık, adayı yapamadık, Kemerburgaz'ı yapamadık. Bunlar vaatlerimdi benim. Ama yapacağız.



'BENİ EN ÇOK ÜZEN AVRUPA'DAKİ BAŞARISIZLIK'



'Başkanlık sürecinde sizi üzen transfer, olay, gelişme var mıdır?' şeklindeki soruya 'Ben herkesi affederim, en fazla 3 gün sürer. En zor kendimi affederim. Beni Avrupa'daki başarısızlıklarımız çok üzdü. Çok ciddi gelir elde edecektik, edemedik. G.Saray bütün dünyada çok değerli marka. Atatürk ve İstanbul'dan sonra dünyadaki en büyük Türk markası Galatasaray. 3.5 senedir her gün Kemerburgaz'la uğraşıyorum. Mayıs sonuna kadar 170 milyon TL gerekiyor. Ben kimseyi suçlamıyorum. Sürekli ertelemişler. Ben buna karşıyım. Şimdi sağolsunlar loca aldılar. Gitmemelerine rağmen iptal etmediler. UEFA Başkanı Ceferin'i çok severim. Gizli yazışmalarımız vardır. Avrupa Süper Lig'i hakkında da gizli yazışmalarımız oldu ama aramızda kalacak.'



'BAŞKANLIĞA ADAY OLMAMAMIN TEK NEDENİ SAĞLIK'



Benim başkanlığa aday olmamamın tek nedeni sağlık. Ben rahatsızım. Benim hala aday olmam için ısrar edenlerden bin kere özür dilerim. Yönetim ve dernek toplantımız var. Yüzde 100 oğlum götürüyor. Ben olmadığım zaman oğlum oluyor. Tam zamanlı olacaksınız. Hem işimi yürüteyim hem Galatasaray'ı yöneteyim olmaz öyle.



FALCAO İTİRAFI



'Keşke yapmasaydık dediğiniz bir transfer oldu mu?' şeklindeki soruya 'Falcao. Daha ortada F yokken sosyal medyada bir organizasyon başladı. Menajerleri iyi çalışıyor. Yönlendiriyorlar taraftarları. Sosyal medya da bir olgu. Olsun 14, olsun 44 yaşında fark etmez. Demokrasi açısından güzel bir şey. Başlıyorlar bilinçli olarak yönlendirmeye. Falcao'yu kim istemez? Değerli değerli bir karakter. 70 bin kişi toplandı onun için. Basın ekspres yolu kilitlendi. Şimdi önümüze böyle bir transfer gelse sıkı pazarlık yaparım.' şeklinde cevap verdi.



'BEN ASLA FUTBOLCULARIMA ŞEREFSİZ DEMEDİM'



Futbolcularımıza son maçta bozuldum. Rizespor'a yenildik. Bazı oyuncuların sahaya kendini vermemesi ağrıma gitti. Ben asla futbolcularıma şerefsiz demedim. Tam tersine onları onore ettim. Yapmayın arkadaşlar. Köfteler gibi oldu, tam okuyun benim dediğimi. Üzülüyorum, dediğimi çarpıtmayın. Beni yüzlerce arayan oldu. Ama ben bunu demedim, demem, bana yakışmaz. Sağolsun Gedson bir oyun oynadı. Ölümüne oynadı çocuklar.



'DESTEKLEDİĞİM BAŞKAN ADAYI YOK'



Fatih hocayı isteyenlerle, istemeyenlerin seçimi deniyor. Bu onların seçimi. Ben şahsi olarak, 'Hocayla imzalamam' dedim. Yönetim de demedi. Tüm adaylara eşit mesafedeyim. Desteklediğim başkan adayı yok. Cumaya kadar bakayım. Mevlam neylerse güzel eyler. En eski tanıdığım isim Yiğit Şardan. Benim eski tribün arkadaşım. Benim 17 çalışma arkadaşım, Yiğit Şardan'ın listesinden aday. Dışardan bakınca sanki bizim devamımız gibi gözüküyor olabilir. Yiğit Bey olaya biraz geç dahil oldu. Ben bir şey demedim, benim çalışma arkadaşlarıma talepte bulunmuş. Kendisi beni tanımıyormuş ama...



'UEFA ŞU AN BİZİ İZLİYOR'



UEFA şu an benim konuşmamı izliyor, seçim sürecimizi izliyor. Haberiniz olsun UEFA şu an izliyor bizi. Çatışmaya girersek, başımız belaya girebilir.



Biz de insanız beni mermer, taş zannediyorlar. Ben buraya niye geldim, kimse düşünmüyor. Ekibimin yüzde 70'ini değiştirdim, sağolsun yüzde 90'ından eleştiri gelmedi. İlk yönetimime de çok teşekkür ediyorum. İkinci yönetim tepki yönetimi değil. 2525 oy tepki mi? Şimdi G.Saray kendini test edecek.