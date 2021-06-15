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DEAŞ’ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler Türkiye'ye getirildi

Son dakika bilgisine göre Kırmızı kategoride aranan DEAŞ’ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler, MİT’in Suriye’deki operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Güncel / 15 Haziran 2021 Salı 10:03
DEAŞ’ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler Türkiye'ye getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler'i Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Ebu Usame el Türki kod adlı Kasım Güler'in, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçerek sansasyonel eylem yapmayı planladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınan Güler, Suriye'de gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak sorgulanmak üzere Türkiye'ye getirildi.

Terör örgütü DEAŞ üyesi Kasım Güler'in silah ve patlayıcılarla yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçme hazırlığında olduğu belirlendi.

Kırmızı kategoride aranıp yakalanan ilk DEAŞ mensubu olduğu bildirilen Kasım Güler'in üzerinden çok sayıda örgütsel doküman ile gizli bilgiler de ele geçirildi.

Güler'in 2008-2010 yılları arasında Afganistan-Pakistan bölgesine geçerek çatışma alanlarında faaliyet gösterdiği, 2014'te DEAŞ'a katıldığı öğrenildi.

Örgüt içerisinde üst düzey görevlerde yer aldığı ifade edilen Kasım Güler'in, DEAŞ'ın sözde Rusya, Avrupa ve Türkiye mali sorumlusu da olduğu belirlendi.

Suriye

 
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