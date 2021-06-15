Cumhurbaşkanı Erdoğan Şuşa'da!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın Şuşa şehrine geldi.



Erdoğan, bugüne kadar, ilişkilerin "tek millet iki devlet" anlayışıyla geliştirildiği kardeş ülke Azerbaycan'a çok sayıda resmi ve çalışma ziyaretinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetiyle gerçekleştirdiği ziyarette, Ermenistan işgalinden kurtarılan, 28 yıl sonra ezan sesinin duyulduğu, tarihi ve kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleri nedeniyle Karabağ'ın sembol şehri olarak kabul edilen Şuşa'da temaslarda bulunuyor.



Erdoğan, ile baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek.



Aliyev ve Erdoğan'ın görüşmelerinin ardından, Şuşa başta olmak üzere Dağlık Karabağ'ın yeniden imar ve inşası için yapılacak projeler ile siyasi ve ekonomik alandaki anlaşmalara imza atılacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev daha sonra Şuşa'da temaslarda bulunacak.



Erdoğan, 16 Haziran Çarşamba ise Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek, Milli Meclise hitap edecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Futbol Milli Takımı'nı Azerbaycan'da yalnız bırakmayacak.



Erdoğan, Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Galler maçını Aliyev ile tribünde izleyecek.