Azerbaycan'dan Türkiye A Milli Futbol Takımı için özel klip

Euro 2020 A Grubu'nda A Milli Takımımız ikinci maçını Galler ile yapacak.



Karşılaşmanın yapılacağı Azerbaycan'ın Bakü şehrine giden 'Bizim Çocuklar', Azerbaycan'ın A Milli Takımı için hazırladığı özel bir kliple karşılandı.



''EVİNE HOŞ GELDİN TÜRKİYE''



Klipte ''Ev, adımını attığın an rahat olduğun yerdir. Ev, sana yürekten inananların olduğu yerdir. Ev, en büyük desteği bulduğun yerdir. Ev, kazansan da kaybetsen de seninle gurur duyulan yerdir. Ev, içinde kardeşinin olduğu yerdir. Ev, sevincin bir olduğu yerdir. Türkiye Bakü'de misafir değil, evinde. Evine hoş geldin Türkiye.'' sözleri yer alıyor.