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Alman basınından Selçuk Bayraktar'a övgü!

Almanya'da yayın yapan Handelsblatt gazetesi, Türkiye'nin sahip olduğu silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) ilişkin yayımladığı makalede, BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan övgüyle bahsetti. Makalede, "41 yaşındaki Türk girişimci Bayraktar, ülkesinin olası savaşlarda daha iyi kartlara sahip olmasını sağladı ve komşusu Rusya'yı kızdırmayı başardı." ifadelerine yer verildi.

Güncel / 15 Haziran 2021 Salı 21:12
Alman basınından Selçuk Bayraktar'a övgü!

Türkiye'nin insansız hava araçları (İHA) ve savunma sanayindeki alanındaki başarısı dünya basınında konuşulmaya devam ediyor.

Almanya'da yayın yapan Handelsblatt gazetesinde yer alan makalede Türkiye'nin SİHA ve İHA konusunda elde ettiği uluslararası güce değinildi.

'BAYRAKTAR RUSYA'YI KIZDIRMAYI BAŞARDI!'

Suriye, Libya ve son olarak da Dağlık Karabağ'da düzenlenen operasyonlarla adından sıkça söz ettiren SİHA'ların üreticisi Selçuk Bayraktar'dan övgüyle bahseden Handelsblatt, "41 yaşındaki Türk girişimci Bayraktar, ülkesinin olası savaşlarda daha iyi kartlara sahip olmasını sağladı ve komşusu olan Rusya’yı kızdırmayı başardı." görüşüne yer verdi.

TB2 BİR DEVRİM!

Bayraktar TB2'nin askeri alanda AK-47 tüfeği gibi bir "devrim" gerçekleştirdiğinin vurgulandığı makalede, "Rusya, Türk İHA’larının Ukrayna’nın doğusundaki durumu tersine çevirmesinden endişe ediyor." denildi.

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