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Akşener'in ziyaretinde yeni tiyatro: 'Para etmiyor' denilerek dökülen soğan Akşener ayrılınca geri toplandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Adana’da gerçekleştirdiği ziyaret esnasında yeni bir “tiyatro” sergilendi. Bir kişi soğanları para etmediği gerekçesiyle Akşener’in konvoyu geçerken yola döktü. Akşener’in aracını durdurtup o kişiyi dinleyip bölgeden ayrılmasının ardından soğanlar yerden toplandı. Daha önce de esnaftan olumsuz yanıt alamayınca Akşener'in karşısına CHP gençlik kollarında görevli biri esnaf gibi çıkartılmıştı.

Yaşam / 15 Haziran 2021 Salı 15:38
Akşener'in ziyaretinde yeni tiyatro: 'Para etmiyor' denilerek dökülen soğan Akşener ayrılınca geri toplandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay'da esnaftan işleri konusunda olumsuz bir cevap alamayınca bir ‘tiyatro' sergilenmişti. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde görevli koordinatör olan bir kişi tezgah arkasına geçerek kendini esnaf gibi gösterip Türkiye'yi kötülemeye başlamıştı.

Dükkan sahibinin 'Bizimle çalışmıyor, tanımıyorum' demesi üzerine kendini esnaf gibi gösteren genç, 'CHP gençlik kollarındayım' yanıtını vermişti.

Yere dökülen soğan Akşener gidince toplandı

Bu tiyatronun bir benzeri Adana'da sergilendi. Adana'ya ziyaret gerçekleştiren Akşener, Ceyhan ilçesinde tarlada çiftçileri ziyaret etti.

Ziyareti esnasında Akşener'in de içinde bulunduğu konvoy, yol kenarında bekleyen ve çiftçi olduğu öne sürülen bir kişinin yanında durduruldu.

Akşener'in araçtan inmesinin ardından o kişi, soğanları 'para etmiyor' diyerek yere döktü ve Akşener'e gösterdi.

Akşener, vatandaşı dinlemesinin ardından bölgeden ayrıldı. Soğanları 'para etmiyor' diyerek yere döken şahıs, Akşener'in konvoyunun uzaklaşması sonrası, soğanları yerden topladı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana'nın Ceyhan ilçesinde tarlada çiftçileri ziyaret etti. Ziyaret sırasında çiftçi olduğu öne sürülen bir kişi soğanları para etmediği gerekçesiyle bir çuval soğanı Akşener'in önüne döktü. Çiftçi daha sonra Meral Akşener bölgeden ayrılınca soğanları geri yerden topladı.

'Torunuma süt alamıyorum' diyen CHP'li kadının alkol masasındaki fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde

CHP Genel Merkezi'nin düzenlediği programda kürsüye çıkarılan Yıldız Bacıoğlu adlı kadın, yaşadığı ekonomik zorlukları 'Torunuma süt alamıyorum, çocuklarımla kışı battaniye altında geçirdim' sözleriyle anlattı. Bacıoğlu'nun paylaştığı 'alkol masası' konulu fotoğraflar, sosyal medyanın gündemine oturdu.

'Evimde ekmek yok' diyen CHP'li kadının tatil beldelerinde ve alkol masalarındaki fotoğrafları gündemde

CHP Genel Merkezi'nin düzenlediği programda kürsüye çıkarılan Leyla Doğan adlı üye, yaşadığı ekonomik zorlukları 'Evimde ekmek yok. Pazarda çürük meyve topluyorum. Bu şekilde yaşayamam' sözleriyle anlattı. Doğan'ın paylaştığı tatil beldeleri ve 'alkol masası' konulu fotoğraflar, sosyal medyanın gündemine oturdu.

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