AB'de yolsuzluk araştırması!

Uluslararası Şeffaflık Örgütü, Avrupa Birliği (AB) ülkelerini araştırdı. Ekim 2020 ile Aralık 2020 arasındaki dönemde 40 binden fazla kişinin katılımıyla yapılan araştırma, sağlık hizmetlerinin, yolsuzluğun öne çıktığı alanlardan biri olduğunu ortaya koydu.



Araştırmaya göre, AB genelinde salgın sırasında sağlık hizmetlerine erişim için kişisel bağlantılarını kullananların oranı üçte bire yakın ve katılımcıların yüzde 29’u bağlantılarını kullandığını söyledi.



RÜŞVETE BAŞVURDULAR!



Katılımcıların yüzde 6'sı ise sağlık hizmetlerine erişim için rüşvete başvurduğunu ifade etti.



Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün, AB genelinde yaptığı kapsamlı araştırma, ülkelerinde yolsuzluğun daha kötüye gittiği görüşünde olanların oranının da üçte bire yaklaştığını koydu.