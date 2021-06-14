Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V Türkiye'de

Rus menşeli Sputnik V koronavirüs aşısının ilk sevkiyatını taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'na indi.



30 milyon doz



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz nisan ayında 6 ay içinde 50 milyon doz Sputnik V aşısının gelmesini beklediklerini söylemişti. Bakan Koca, Haziran sonuna kadar 30 milyon dozun teslim edileceğini belirtmişti.



Kovid-19'a karşı Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için de iki ülke arasında anlaşma imzalanmıştı.