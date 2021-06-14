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NATO Zirvesi başladı!

Kritik NATO Zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel’de NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen “Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı” katılıyor

Güncel / 14 Haziran 2021 Pazartesi 14:55
NATO Zirvesi başladı!

NATO üyesi ülkelerin liderleri, çok sıkı güvenlik önlemleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler altında NATO karargahında bir araya geliyor.

BAŞKAN ERDOĞAN MACRON İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.


MACRON'DAN İLK AÇIKLAMA

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 'Erdoğan, ile açıklık ve saygı ile ilerlemek için görüştüm' dedi. Macron, Libya ve Suriye konusunda Türkiye ile birlikte çalışmak için ortak amaçlar belirlendiğini bildirdi

İki liderin NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

52 DAKİKA SÜRDÜ

Başkan Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasındaki kritik toplantı yaklaşık 52 dakika sürdü.

MACRON'DAN SONRA JOHNSON

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra da Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir görüşme gerçekleşti.

Erdoğan ve Johnson'un NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

MERKEL'LE DE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü.

NATO Zirvesi kapsamındaki görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.

STOLTENBERG KARŞILADI

Başkan Erdoğan, görüşmelerin ardından NATO karargahında Genel Sekreter Stoltenberg tarafından karşılandı.

Stoltenberg'in liderleri karşılamasının ardından aile fotoğrafı çektirildi.

ERDOĞAN, MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞECEK

Başkan Erdoğan oturumdan sonra ikili görüşmelerine devam edecek. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul edecek.

JOE BIDEN GÖRÜŞMESİ SAAT 18.00'DE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00'de ABD Başkanı Joe Biden ile ilk yüz yüze toplantısını gerçekleştirecek.

AlmanyaYunanistanMevlüt ÇavuşoğluBelçikaRecep Tayyip Erdoğan

 
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