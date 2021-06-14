Erdoğan-Biden zirvesi sona erdi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşmesi sona erdi. Erdoğan ve Biden'ın, NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki baş başa görüşmesi, 45 dakika sürdü.



BİDEN'DAN İLK AÇIKLAMA



ABD Başkanı Joe Biden, görüşmeye ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Erdoğan ile çok iyi bir görüşme yaptık" dedi.



Tarihi görüşmede heyetler arası görüşmede sona erdi. Baş başa ve heyetler arası görüşmeler toplamda 1 buçuk saat sürdü.



BRÜKSEL'DE İLK TEMASBaşkan Erdoğan, NATO Zirvesi başlamadan hemen önce ABD Başkanı Joe Biden'la bir süre sohbet etti.İŞTE TARİHİ GÖRÜŞMEDEN İLK KARELER!ERDOĞAN: BU ÖNEMİN ALTINI ÇİZECEĞİZBaşkan Erdoğan, Brüksel'e hareketi öncesi kritik görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, 'İttifakın önümüzdeki 10 yıllık yol haritasını belirleyecek NATO 2030 sürecine ilişkin kararların alınacağı önemli bir zirveye iştirak edeceğiz. Müttefiklerimizle birlikte ittifaka verdiğimiz önemin altını bir kez daha çizeceğiz.' dedi. NATO'nun farklılaşan tehditler karşısında kendisini güncellerken yeni şartlara da uyum sağladığını belirten Erdoğan, 'Bu süreçte güvenliğin bölünmezliği, dayanışma ve beraberlik başta olmak üzere ittifakın temelinde yer alan karar alma mekanizmalarından ve ilkelerden taviz verilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Zirvede de inşallah bu hususları vurgulayacağız. ' diye konuştu.Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yapacakları görüşmeye ilişkin yaptığı son dakika açıklamalarında 'Temenni ederim ki bu görüşmelerimizi aynı hassasiyet içerisinde yaparak 24 Nisan'ı unutturacak adımları da atmış oluruz.' dedi.'ABD İLE YENİ TANIŞMADIK'Erdoğan, bir gazetecinin, 'ABD yönetiminin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımalarının Türkiye'ye karşı bir tutum olduğunu kabul edersek, bu zirveyle açıkladığınız hedeflerinize ulaşmanız ne kadar mümkün olabilir?' sorusuna şu karşılığı verdi: 'Amerika ile Amerika'nın liderleriyle yeni tanışan birisi değilim. Yani Bush döneminden itibaren, bu süreç içerisinde gerek Sayın Obama ile olan bir sürecimiz var, yine bu arada işte malum Trump ile olan bir sürecimiz var. Şimdi de Biden ile olan bir süreci yaşıyoruz. Bu süreç içerisinde de hepsiyle kötü günlerimiz oldu diyemem.Genelde çok çok başarılı çalışmalar yaptık. 'Bu başarılı çalışmalar esnasında Amerika gibi bir ülkeden Türkiye'nin beklentileri acaba tam manasıyla karşılığını buldu mu?' derseniz ona da 'Buldu' diyemem. Temenni ederim ki bundan sonraki süreçte bunu bulalım. Çünkü şu anda NATO ülkeleri içerisinde üzerine düşen görevleri yerine tam manasıyla getiren ülkelerden bir tanesi, ilk beşin içerisinde olmak suretiyle Türkiye'dir.Bu tabii önemli bir durum. Bunu kendileri de takdir ediyorlar, kabul ediyorlar. Şu anda da benim Sayın Biden ile geçmişe yönelik görüşmelerimde ilk defa bir araya gelmeyeceğiz. Geçmişte kendileriyle gerek evimde ziyaret etmek suretiyle gerek Amerika'da bulunduğumuz yerde bir araya gelmek suretiyle birçok görüşmelerimiz oldu.'AYNI KARARLILIK İÇERİSİNDE OLURUZ'Yani kendisi Obama'nın yardımcısı olduğu dönemde de yine sık sık görüştüğümüz bir dostumuz. Şu anda da temenni ederim ki bu görüşmelerimizi aynı hassasiyet içerisinde yaparak 24 Nisan'ı unutturacak adımları da atmış oluruz. NATO ile ilgili de aynı kararlılık içerisinde oluruz. NATO'da da biz yapılan ödemeleri de yerine getiren ülkelerden, müstesnalardan bir tanesiyiz.'MASADA GÜNDEME GELECEK DİĞER BAŞLIKLARErdoğan-Biden görüşmesinde ayrıca;F-35 kriziS-400 konusuDoğu AkdenizSuriye meselesiABD'nin YPG-PKK terör örgütlerine verdiği destekLibya gibi konuların da değerlendirilmesi bekleniyor.ANKARA'DA ELDEN ELE DOLAŞAN YAZIErdoğan-Biden görüşmesi öncesi Wall Street Journal'de yayınlanan bir yazı deyim yerindeyse Ankara'da elden elde dolaştı. Milliyet gazetesi dış politika yazarı Didem Özel Tümer'in yazısına göre, geçen hafta Wall Street Journal'da (WSJ), aynı zamanda ABD dış politikası uzmanı bir akademisyen olan Walter Russell Mead'ın kaleminden çıkan makale için Ankara'da, Beyaz Saray'da 'ilgilileri' tarafından mutlaka dikkatle okunmuş olduğuna vurgu yapılıyor. Yazı bu yönüyle sadece başlığı değil, ABD Başkanı'na Erdoğan ile 'görüşme hazırlanırken, bu önemli ilişki hakkında yeni bir düşünce şekli geliştirmesi gerekir' diyerek, bunun nedenlerini 'Türklerin' bakış açısından tek tek sıralaması nedeniyle de önemli. Milliyet yazarı, 'Yazıdan altını çizdiğim notları, buraya taşımadan önce kişisel bir çıkarımı da aktarmak isterim. Mead yazısında birçok üst düzey Türk yetkiliyle gerçekleştirdiği bir dizi görüşmeden bahsediyor. Sanırım Mead'in görüştüğü isimler arasında bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğunu varsayabiliriz. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Haziran 2021 tarihinde TRT'de katıldığı programda Biden ile görüşmesine ilişkin soruları yanıtlarken sözü ABD'nin YPG'ye verdiği desteğe ilişkin Türkiye'nin rahatsızlığını anlatırken şöyle demişti, 'ABD'den bir yayın kuruluşu geldi. Onlara anlattım. Hak veriyorlar.' Yazısının son cümlesi 'Biden'ın Erdoğan ise görüşmesindeki işi, eski ABD - Türkiye ittifakını kurtarmak değil, yeni bir ittifakın temelini atmak' olan Mead, görüşme öncesinde Biden'a adeta bir Türkiye'yi anlama rehberi sunuyor. 'Türkiye ve bulunduğu bölge, ABD Türkiye ilişkilerini daha önemli ve karmaşık kılacak şekilde değişti ancak Washington bu yeni ortaklığın işe yaraması için henüz bir vizyon geliştirmiş değil' saptamasının da yer aldığı ve bizzat bir Amerikalı tarafından ABD yönetiminin dikkatine sunulan tespitler…' notunu düşüyor.Ayrıntılar geliyor...