USD (Alış - Satış) : 8,34 - 8,35 EURO (Alış - Satış) : 10,10 - 10,12
 

Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar!

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında gerçekleşen tarihi görüşme sona erdi. Başkan Erdoğan NATO karargahında açıklamalarda bulundu.

Güncel / 14 Haziran 2021 Pazartesi 20:34
Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar!

Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Erdoğan ve Biden'ın, NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'nda başkanlık ettikleri heyetler arası görüşme 40 dakika sürdü.

Görüşmede Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan eşlik etti.

Görüşmeler sonrası ABD Başkanı Joe Biden 'Erdoğan ile çok iyi bir görüşme yaptık.' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Kıymetli basın mensupları, saygı değer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. NATO Zirvesi vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum.

Yaptığımız görüşmelerin tüm insanlık için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Köklü değişimlerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Bölgesel aktörlerin karar alma sürecindeki etkisi ve ağırlığı günden güne artıyor. Son 1,5 yıldır insanlığın gündemini belirleyen koronavirüs salgını bu süreci hızlandırdı. Bu salgın, küresel sistemdeki yapısal sorunları bir kez daha gözler önüne serdi. Salgının yansımalarını ekonomiden, ticarete, toplumsal güvenliğe kadar salgının artçı sarsıntılarına şahit oluyoruz.

'NATO KÜRESEL SINAMALAR KARŞISINDA DAHA ETKİN OLMALIDIR'

Akdeniz'den Karadeniz'e, Avrupa'dan Asya'ya kadar NATO'ya ihtiyaç duyulan her yerde ittifak sorumluluk üstlenmelidir. NATO'nun küresel sınamalar karşısında daha etkin olmalıdır.

Zirve vesilesiyle özellikle ABD Başkanı Joe Biden az evvel bir araya geldik. İttifakın önümüzdeki 10 yıllık yol haritasını teşkil edecek zirveyi tamamladık. Zirve toplantısında NATO'nun güvenliğine yönelik tehditler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Temel ilkelerden taviz verilmemesi gerektiğini vurguladık.

Terörle mücadele başta olmak üzere Türkiye'nin beklentilerini müttefiklerimize bildirdik. Terör meselesinde örgütler arasında sınıflama yapan, çarpık anlayış ne yazık ki kendini koruyor.

DEAŞ tehdidinin yeni isimler altında varlığını sürdürmesi, terörle mücadelede teavzi verilmemesi gerektiğini göstermiştir. Sınır ötesi operasyonlarımız sayesinde 8 bin 200 kilometre alanı terörden temizledik.

'PKK'YA VERİLEN DESTEĞİ SONLANDIRIN'

Cumartesi günü İdlib'de Şifa Hastanesi'ne saldıran terör örgütü YPG/PKK 14 sivili öldürmüş, 32 kişiyi yaralamıştır. Bu kanlı örgütün yüzünü bir kez daha göstermiştir. Müttefiklerimize terör örgütü PKK/PYD'ye verilen desteğin sona erdirilmesi gerektiğini bir kez daha dile getirdik. Bugüne kadar 9 bine yakın Yabancı Terörist Savaşçı yakaladık ve ülkelerine geri gönderdik. Ayrıca 100 bini aşkın terör şüphelisine ülkemize giriş yasağı koyduk.

Mülteciler konusunda Türkiye'ye verilen taahhütlerin birçoğu yerine getirilmedi.

Dağlık Karabağ'da 30 yıl aradan sonra huzur tecelli etti. Kalıcı barışın yer aldığı yeni bir dönemin kapısı aralandı. Temennimiz, müttefiklerimizin Türkiye ile tam bir dayanışma sağlamasıdır.

'YARARLI VE SAMİMİ BİR GÖRÜŞME OLDU'

ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldik. Biden'la kapsamlı görüş alışveririşinde bulunduk. Hem görüş ayrılığı yaşadığımız meseleleri hem de iş birliği imkanlarını yapıcı bir şekilde ele aldık. Türkiye, bu bölgelerde aldığı inisiyatiflerle DEAŞ'la mücadeleye destek vermenin yanı sıra, müşterek çıkarlarımızın savunucusu olmuştur.

Salgın sonrası ortaya çıkacak yeni fırsatları da ele alarak ekonomik ilişkileri değerlendirdik. Doğrudan diyalog kanallarını doğru ve düzgün bir şekilde kullanma konusunda mutabık kaldık.

Neticede son derece yararlı ve samimi bir görüşme oldu. Her alanda karşılıklı saygı ve verimli bir iş birliği dönemi olması konusunda önemli bir adım atıldı. Türkiye ile ABD ilişkileri arasında çözülemeyecek hiçbir konununun olmadığını düşünüyoruz. İş birliğimizi artıracağız.

'AFGANİSTAN İLE İLGİLİ BİR MUTABAKAT SÖZ KONUSU'

Afganistan konusundaki düşüncülerimizi Biden'a ilettim. Türkiye eğer Afganistan'dan çıkmamız istenmiyorsa, özellikle orada belli bir desteğin verilmesi isteniyorsa, diplomatik ve mali konularda ABD'nin vereceği destek bizim için büyük önem teşkil ediyor.

Afganistan'da, biz Pakistan'ı ve Macaristan'ı da yanımıza alma düşüncelerini kendilerine söyledik. Bütün bunlarla birlikte Afganistan'ın halkının herhangi bir sıkıntı yaşamasını istemiyoruz. Şu an için burada bir sıkıntı söz konusu değil. Afganistan ile ilgili bir mutabakat söz konusu.

S-400 VE F-35 KRİZİ

S-400 konusunda bizim düşüncemiz daha önce ne ise Sayın Başkana ilettim. F-35 konusundaki düşüncülerimizi de Biden'a ilettik.

'MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞME GÜZEL GEÇTİ'

Yunanistan ile görüşmelerimizi gerekirse özel hattan yapmak suretiyle, 'Araya birilerini sokmamızın anlamı yok' kararına vardık. Miçotakis ile güzel bir görüşme geçti. 'Gerek Ege gerek diğer bölgelerde olsun, üçüncü ülke veya kişileri bu işe karıştırmayalım' dedim.

FRANSA İLE İLİŞKİLER

Fransa ile ikili ilişkilerimizin devamı konusunda mutabık kaldık. İslam karşıtı açıklamaların, kendisi açısından yanlış olduğunu, kendisinin İslam'a karşı olmadığını bana ısrarla söyledi. Bunu bir dost olarak size söylüyorum dedi. Vatandaş olan olmayan, Fransa'da bugün 750 bin Müslüman var.

'BİDEN'I TÜRKİYE'YE DAVET ETTİM'

ABD Başkanı Joe Biden'ı Türkiye'ye davet ettim. Yoğunlukları aşınca gelebileceğini söyledi.

Ak PartiÖmer ÇelikMevlüt Çavuşoğlu

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement