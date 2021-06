Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar!

Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Erdoğan ve Biden'ın, NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'nda başkanlık ettikleri heyetler arası görüşme 40 dakika sürdü.



Görüşmede Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan eşlik etti.



Görüşmeler sonrası ABD Başkanı Joe Biden 'Erdoğan ile çok iyi bir görüşme yaptık.' ifadelerini kullandı.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:



Kıymetli basın mensupları, saygı değer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. NATO Zirvesi vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum.



Yaptığımız görüşmelerin tüm insanlık için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Köklü değişimlerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Bölgesel aktörlerin karar alma sürecindeki etkisi ve ağırlığı günden güne artıyor. Son 1,5 yıldır insanlığın gündemini belirleyen koronavirüs salgını bu süreci hızlandırdı. Bu salgın, küresel sistemdeki yapısal sorunları bir kez daha gözler önüne serdi. Salgının yansımalarını ekonomiden, ticarete, toplumsal güvenliğe kadar salgının artçı sarsıntılarına şahit oluyoruz.



'NATO KÜRESEL SINAMALAR KARŞISINDA DAHA ETKİN OLMALIDIR'



Akdeniz'den Karadeniz'e, Avrupa'dan Asya'ya kadar NATO'ya ihtiyaç duyulan her yerde ittifak sorumluluk üstlenmelidir. NATO'nun küresel sınamalar karşısında daha etkin olmalıdır.



Zirve vesilesiyle özellikle ABD Başkanı Joe Biden az evvel bir araya geldik. İttifakın önümüzdeki 10 yıllık yol haritasını teşkil edecek zirveyi tamamladık. Zirve toplantısında NATO'nun güvenliğine yönelik tehditler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Temel ilkelerden taviz verilmemesi gerektiğini vurguladık.



Terörle mücadele başta olmak üzere Türkiye'nin beklentilerini müttefiklerimize bildirdik. Terör meselesinde örgütler arasında sınıflama yapan, çarpık anlayış ne yazık ki kendini koruyor.



DEAŞ tehdidinin yeni isimler altında varlığını sürdürmesi, terörle mücadelede teavzi verilmemesi gerektiğini göstermiştir. Sınır ötesi operasyonlarımız sayesinde 8 bin 200 kilometre alanı terörden temizledik.



'PKK'YA VERİLEN DESTEĞİ SONLANDIRIN'



Cumartesi günü İdlib'de Şifa Hastanesi'ne saldıran terör örgütü YPG/PKK 14 sivili öldürmüş, 32 kişiyi yaralamıştır. Bu kanlı örgütün yüzünü bir kez daha göstermiştir. Müttefiklerimize terör örgütü PKK/PYD'ye verilen desteğin sona erdirilmesi gerektiğini bir kez daha dile getirdik. Bugüne kadar 9 bine yakın Yabancı Terörist Savaşçı yakaladık ve ülkelerine geri gönderdik. Ayrıca 100 bini aşkın terör şüphelisine ülkemize giriş yasağı koyduk.



Mülteciler konusunda Türkiye'ye verilen taahhütlerin birçoğu yerine getirilmedi.



Dağlık Karabağ'da 30 yıl aradan sonra huzur tecelli etti. Kalıcı barışın yer aldığı yeni bir dönemin kapısı aralandı. Temennimiz, müttefiklerimizin Türkiye ile tam bir dayanışma sağlamasıdır.



'YARARLI VE SAMİMİ BİR GÖRÜŞME OLDU'



ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldik. Biden'la kapsamlı görüş alışveririşinde bulunduk. Hem görüş ayrılığı yaşadığımız meseleleri hem de iş birliği imkanlarını yapıcı bir şekilde ele aldık. Türkiye, bu bölgelerde aldığı inisiyatiflerle DEAŞ'la mücadeleye destek vermenin yanı sıra, müşterek çıkarlarımızın savunucusu olmuştur.



Salgın sonrası ortaya çıkacak yeni fırsatları da ele alarak ekonomik ilişkileri değerlendirdik. Doğrudan diyalog kanallarını doğru ve düzgün bir şekilde kullanma konusunda mutabık kaldık.



Neticede son derece yararlı ve samimi bir görüşme oldu. Her alanda karşılıklı saygı ve verimli bir iş birliği dönemi olması konusunda önemli bir adım atıldı. Türkiye ile ABD ilişkileri arasında çözülemeyecek hiçbir konununun olmadığını düşünüyoruz. İş birliğimizi artıracağız.



'AFGANİSTAN İLE İLGİLİ BİR MUTABAKAT SÖZ KONUSU'



Afganistan konusundaki düşüncülerimizi Biden'a ilettim. Türkiye eğer Afganistan'dan çıkmamız istenmiyorsa, özellikle orada belli bir desteğin verilmesi isteniyorsa, diplomatik ve mali konularda ABD'nin vereceği destek bizim için büyük önem teşkil ediyor.



Afganistan'da, biz Pakistan'ı ve Macaristan'ı da yanımıza alma düşüncelerini kendilerine söyledik. Bütün bunlarla birlikte Afganistan'ın halkının herhangi bir sıkıntı yaşamasını istemiyoruz. Şu an için burada bir sıkıntı söz konusu değil. Afganistan ile ilgili bir mutabakat söz konusu.



S-400 VE F-35 KRİZİ



S-400 konusunda bizim düşüncemiz daha önce ne ise Sayın Başkana ilettim. F-35 konusundaki düşüncülerimizi de Biden'a ilettik.



'MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞME GÜZEL GEÇTİ'



Yunanistan ile görüşmelerimizi gerekirse özel hattan yapmak suretiyle, 'Araya birilerini sokmamızın anlamı yok' kararına vardık. Miçotakis ile güzel bir görüşme geçti. 'Gerek Ege gerek diğer bölgelerde olsun, üçüncü ülke veya kişileri bu işe karıştırmayalım' dedim.



FRANSA İLE İLİŞKİLER



Fransa ile ikili ilişkilerimizin devamı konusunda mutabık kaldık. İslam karşıtı açıklamaların, kendisi açısından yanlış olduğunu, kendisinin İslam'a karşı olmadığını bana ısrarla söyledi. Bunu bir dost olarak size söylüyorum dedi. Vatandaş olan olmayan, Fransa'da bugün 750 bin Müslüman var.



'BİDEN'I TÜRKİYE'YE DAVET ETTİM'



ABD Başkanı Joe Biden'ı Türkiye'ye davet ettim. Yoğunlukları aşınca gelebileceğini söyledi.