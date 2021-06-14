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Astım Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Astım solunum yollarının tıkanmasına sebep olan ve nefes alımını zorlaştıran kronik rahatsızlıklar arasında yer almaktadır. Hava yolları etrafındaki düz kasların çeşitli etkenler sebebiyle tetiklenmesi sonucunda ortaya çıkar. Günümüzde pek çok kişide görülen astım tedavi edilmezse…

Sağlık / 14 Haziran 2021 Pazartesi 10:50
Astım Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Hava yollarının tıkanması ile ortaya çıkan ve nefes almayı güçleştiren aslım, dünya üzerinde 300 milyon kişiyi etkilemektedir. Peki, astıma neden olan risk faktörleri nelerdir? Astım genetik midir? Askım belirtileri nelerdir?

Astım Belirtileri Nedir?


Astım, hava yollarının tıkanmasından kaynaklı olarak ortaya çıkan kronik rahatsızlıklardan birisidir. Öksürük, nefes problemi, hırıltılı nefes alma gibi çeşitli şekillerde kendisini gösterir. Astım belirtileri nelerdir? Sorusunu soran kişilere pek çok yanıt verilmektedir. Kişiden kişiye ve astımın derecesine göre farklılık gösteren astım belirtileri;

•Öksürük

•Yoğun hırıltılı solunum

•Soluk alıp vermede sıkıntı

•Nefes darlığı

•Göğüste sıkışma

•Konuşmada zorluk

•Kalpte çarpıntı

•Tırnaklarda morarma

Olarak belirtilmektedir.

Astıma Ne İyi Gelir?

Astım Nasıl Geçer?


Astım nasıl geçer sorusunun cevabın arayan kişiler pek çok sonuç ile karşılaşmaktadır. Alerjik astımlarda ve ileri derecede astım sorunu yaşayan kişiler için mucizevi bir astım tedavisi bulunmamaktadır. Bu durum astım nasıl geçer sorusunun cevabını değişmesini sağlar. Ancak erken tanı ve iyi bir tedavi ile kontrol altına alınabilen astım türleri mevcuttur. Tedavide önemli olan tedavinin amacının, astım türünün profesyonel bir şekilde belirlenmesidir. Özellikle hamilelikte astım problemi ile karşılaşan kişilerde astım tedavi yöntemine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Alerjik Astım Nedir?


Alerjik astım, astım türleri arasında en çok duyulan türlerden birisidir. Alerjik astım nedir? sorusunu soran kişilere alanında uzman doktorlar sık öksürük, nefes darlığı ve balgam problemlerinin artması açıklamasını yapmıştır.

Astımı Tetikleyen Yiyecekler Nelerdir?


Astım hastalarının sorduğu sorular arasında yer alan astımı tetikleyen yiyecekler nelerdir? Sorusu pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Alanında uzman doktorlar astımı tetikleyen yiyeceklerin;

•Kabuklu kuruyemiş

•Kabuklu deniz mahsulleri

•Süt ve süt ürünleri

Olduğunu açıklamıştır.

Astım Öldürür mü?

Psikolojik Astım Belirtileri Nelerdir?


Psikolojik astım, astım olmamasına rağmen astım hastası gibi hissetme durumudur. Hiçbir faktör olmadan nefes alıyorum ancak yetmiyor düşüncesi içerisinde olan kişilere psikolojik astım teşhisi koyulmaktadır. Bu durumu yaşayan kişiler genellikle psikolojik astım belirtileri nelerdir? Sorusunu sormaktadır. Alanında uzman doktorların belirlediği psikolojik astım belirtileri;

•Tetikleyici bir faktör olmadan nefes almada zorluk çekme,

•Hırıltılı solunum,

•Göğüs ağrısı ve göğüste baskı hissi

Olarak belirtilmiştir. Psikolojik astım şüphesi duyan kişilerin astım hastası olup olmadığını anlayabilmek adına doktor kontrolünden geçmesi gerekmektedir.

Astım Öldürür mü?


Astım hastası olan kişilerin astım öldürür mü? Sorusunu sorduğu görülmektedir. Astım türleri birbirinden farklıdır ve ilaçlarla kontrol altına alındığı sürece ölüme yol açmadan tedavi süreci devam ettirilebilir. Doktor kontrolünde izlenmesi şart olan bir hastalık olması sebebiyle tetikleyici faktörlerden uzak durmak ve düzenli ilaç kullanımı gerçekleştirmek  astım tedavisi adına son derece önemlidir.

Astımı Tetikleyen Yiyecekler Nelerdir?

Astıma Ne İyi Gelir?


Astımın tedavi sürecinde en önemli faktör, askı krizine sebep olacak faktörlerden uzak durmaktır. Bu sebeple astıma ne iyi gelir? sorusunu soran kişilerin astımı tetikleyen faktörlerden uzak durması son derece önemlidir. Astıma iyi gelen faktörler;

•Sigara kullanımını bırakmak

•Ev ortamını sürekli havalandırmak

•Kuru havalarda dışarı çıkmamak

•Açık hava egzersizlerinden uzak durmak

•Polenlerin yoğun olduğu saatlerde kapı ve pencereleri kapalı tutmak

•Yaşam alanlarında nem oranını düşük tutmak

•Yatak örtülerini ince, basit ve sentetik malzemelerden seçmek

Astıma Neden Olan Faktörler Nelerdir?


Astıma neden olan faktörler nelerdir araştırmasını gerçekleştiren kişilere alanında uzman doktorlar tetikleyici faktörleri;

•Toz

•Polen

•Hayvan türü

•Nem-küf

•Keskin koku

Olarak belirtmiştir.

Astım Belirtileri Nedir?

Astım belirtileri görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolü gerçekleştirmek gerekmektedir.

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