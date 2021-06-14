Astım Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Hava yollarının tıkanması ile ortaya çıkan ve nefes almayı güçleştiren aslım, dünya üzerinde 300 milyon kişiyi etkilemektedir. Peki, astıma neden olan risk faktörleri nelerdir? Astım genetik midir? Askım belirtileri nelerdir?





Astım Belirtileri Nedir?



Astım Nasıl Geçer?



Alerjik Astım Nedir?



Astımı Tetikleyen Yiyecekler Nelerdir?



Psikolojik Astım Belirtileri Nelerdir?



Astım Öldürür mü?



Astıma Ne İyi Gelir?



Astıma Neden Olan Faktörler Nelerdir?



Astım, hava yollarının tıkanmasından kaynaklı olarak ortaya çıkan kronik rahatsızlıklardan birisidir. Öksürük, nefes problemi, hırıltılı nefes alma gibi çeşitli şekillerde kendisini gösterir.Sorusunu soran kişilere pek çok yanıt verilmektedir. Kişiden kişiye ve astımın derecesine göre farklılık gösteren•Öksürük•Yoğun hırıltılı solunum•Soluk alıp vermede sıkıntı•Nefes darlığı•Göğüste sıkışma•Konuşmada zorluk•Kalpte çarpıntı•Tırnaklarda morarmaOlarak belirtilmektedir.sorusunun cevabın arayan kişiler pek çok sonuç ile karşılaşmaktadır. Alerjik astımlarda ve ileri derecede astım sorunu yaşayan kişiler için mucizevi bir astım tedavisi bulunmamaktadır. Bu durumsorusunun cevabını değişmesini sağlar. Ancak erken tanı ve iyi bir tedavi ile kontrol altına alınabilen astım türleri mevcuttur. Tedavide önemli olan tedavinin amacının, astım türünün profesyonel bir şekilde belirlenmesidir. Özellikleproblemi ile karşılaşan kişilerde astım tedavi yöntemine dikkat edilmesi gerekmektedir.Alerjik astım, astım türleri arasında en çok duyulan türlerden birisidir.sorusunu soran kişilere alanında uzman doktorlar sık öksürük, nefes darlığı ve balgam problemlerinin artması açıklamasını yapmıştır.Astım hastalarının sorduğu sorular arasında yer alanSorusu pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Alanında uzman doktorlar astımı tetikleyen yiyeceklerin;•Kabuklu kuruyemiş•Kabuklu deniz mahsulleri•Süt ve süt ürünleriOlduğunu açıklamıştır., astım olmamasına rağmen astım hastası gibi hissetme durumudur. Hiçbir faktör olmadan nefes alıyorum ancak yetmiyor düşüncesi içerisinde olan kişilere psikolojik astım teşhisi koyulmaktadır. Bu durumu yaşayan kişiler genellikleSorusunu sormaktadır. Alanında uzman doktorların belirlediği•Tetikleyici bir faktör olmadan nefes almada zorluk çekme,•Hırıltılı solunum,•Göğüs ağrısı ve göğüste baskı hissiOlarak belirtilmiştir. Psikolojik astım şüphesi duyan kişilerin astım hastası olup olmadığını anlayabilmek adına doktor kontrolünden geçmesi gerekmektedir.Astım hastası olan kişilerinSorusunu sorduğu görülmektedir. Astım türleri birbirinden farklıdır ve ilaçlarla kontrol altına alındığı sürece ölüme yol açmadan tedavi süreci devam ettirilebilir. Doktor kontrolünde izlenmesi şart olan bir hastalık olması sebebiyle tetikleyici faktörlerden uzak durmak ve düzenli ilaç kullanımı gerçekleştirmekadına son derece önemlidir.Astımın tedavi sürecinde en önemli faktör, askı krizine sebep olacak faktörlerden uzak durmaktır. Bu sebeplesorusunu soran kişilerin astımı tetikleyen faktörlerden uzak durması son derece önemlidir.•Sigara kullanımını bırakmak•Ev ortamını sürekli havalandırmak•Kuru havalarda dışarı çıkmamak•Açık hava egzersizlerinden uzak durmak•Polenlerin yoğun olduğu saatlerde kapı ve pencereleri kapalı tutmak•Yaşam alanlarında nem oranını düşük tutmak•Yatak örtülerini ince, basit ve sentetik malzemelerden seçmekaraştırmasını gerçekleştiren kişilere alanında uzman doktorlar tetikleyici faktörleri;•Toz•Polen•Hayvan türü•Nem-küf•Keskin kokuOlarak belirtmiştir.görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolü gerçekleştirmek gerekmektedir.